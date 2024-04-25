«Малинину мы всегда будем рады». Сихарулидзе — о натурализации фигуристов

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в эфире шоу Максима Транькова «Произвольная программа» высказался о натурализации спортсменов.

Траньков: В России была тенденция, когда мы натурализовывали спортсменов: Елена Бережная, моя супруга Татьяна Волосожар, Юко Кавагути. Примеров достаточно много.

Сихарулидзе: На это я могу одно сказать. Новоиспечённому чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады. Всегда будем рады. Добро пожаловать в Федерацию фигурного катания России, готовы рассматривать любые предложения.

Напомним, Малинин стал победителем чемпионата мира в мужском одиночном катании. Турнир, на котором 19-летний американец завоевал титул, прошёл в Монреале (Канада). Малинин установил мировой рекорд по баллам за произвольную программу. Также в сезоне-2023/2024 Малинин одержал победу на финале Гран-при в Пекине (Китай).