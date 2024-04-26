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«Ботинки выдавали раз в два года максимум». Авербух — о зарплатах фигуристов раньше

«Ботинки выдавали раз в два года максимум». Авербух — о зарплатах фигуристов раньше
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Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал о прежних зарплатах фигуристов.

«Вот здесь мы абсолютно чистые. Вот мы с Лёшей [Ягудиным] не получали ничего. Единственное, что, может быть, ботинки, наверное, выдавали раз в два года максимум. В общем, костюмы мы шили за свой счёт всегда. Хореографы, постановщики всегда были за свой счёт. Это считалось нормой. Мы всегда за всё платили сами, но потом с призовых как-то и делили. Ну, с тренером, наверное, 50 на 50, а у нас всегда было 30 процентов.

Этого вообще не было, не было такого. И генерального спонсора федерации не было. Это принималось абсолютно нормально», — сказал Авербух в интервью на YouTube-канале «Каток».

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