Артур Даниелян: я пропустил все важные старты этого сезона, не отобрался никуда

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2020, 20-летний российский фигурист Артур Даниелян рассказал, в каком физическом состоянии сейчас находится и какие планы имеет на следующий сезон.

«Восстановление ещё идёт, есть положительная динамика, это очень радует. Но всё равно сейчас закончу сезон и чуть-чуть надо будет доделать, потому что через полтора месяца новый сезон начинается и хочется как-то в стопроцентном виде подойти, без всяких проблем.

Я пропустил все важные старты, не отобрался никуда, соответственно, хотелось показать нормальное катание, на которое я действительно способен, чтобы этот старт сложился и я смог с чем-то хорошим выйти в следующий сезон.

Выбрали ли что-то для новых программ? Нет, я просто собрал плейлисты, выставил их в своём телеграме – 300 с лишним треков. Все шесть-семь направлений. Я примерно определился, с чем я хочу поработать, а с чем не готов связываться. После старта начнём с тренерами прослушивание», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.