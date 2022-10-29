«Был ли букет? Тутберидзе не любит цветы». Трусова с раздражением рассказала о переходе

В начале октября Александра Трусова шокировала болельщиков внезапным переходом от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Трансфер на удивление прошёл спокойно: ни одна из сторон не комментировала произошедшее. Однажды Саше даже пришлось убегать от журналистов, чтобы не отвечать на вопросы о переходе. Но на Гран-при в Сочи ей этого сделать не удалось — регламент не позволяет. Так что Трусова смело вышла к прессе, но вопросы о переходе явно её нервировали. Саша ответила только на несколько из них, и то без подробностей.

Корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина была среди тех, кому удалось пообщаться с Трусовой. Приводим полное интервью с Сашей после ухода от Тутберидзе и не самого удачного проката.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке . Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

— Саша, ты такая красивая в этом образе! Расскажи про свою новую программу.

— Мне очень нравится эта программа. Музыку предложила я — впервые в жизни. Все меня поддержали в этом плане.



— В песне говорится: «Такая грустная жизнь». Это настроение такое? Смотрела текст?

— Текст музыки смотрела. Я выбирала ту, которая мне нравится, не обращая внимания на слова.



— У тебя давно появилась идея такую программу сделать?

— Хотела давно французскую песню.



— А есть ли какой-то сюжет в этой программе?

— Нет, мне просто понравилась музыка: я попросила — мне поставили.



— Расскажи про сам прокат. Что произошло с каскадом? Неоптимальная форма?

— Форма нормальная, не получилось просто.



— Всё зажило?

— Сомневаюсь, что за три недели может что-то зажить.



— Ты проходила период восстановления. Тебе стало лучше?

— Не буду говорить про восстановление. Но мне лучше.



— Самое главное: как и почему ты решилась на переход от Тутберидзе к Соколовской?

— Это была моя инициатива. Никто не был против. Всё прошло быстро.

— Почему ты так долго не комментировала переход?

— Я не вижу смысла комментировать что-то.



— Было много теорий о том, каковы причины перехода. Можешь прокомментировать это?

— Нет, комментировать не буду. У меня всё хорошо и с предыдущими тренерами, и с новыми. Отношения хорошие, конфликтов нет.



— Был ли букет?

— Этери Георгиевна не любит цветы.



— А дарят что-то, когда уходят от Тутберидзе?

— Давайте не будем об этом.



— Почему переход случился после Олимпиады?

— Не буду ничего рассказывать.



— Какую программу покажешь завтра, какой контент?

— Завтра увидите.



— Можешь рассказать про взаимодействие со Светланой Соколовской, какой у неё подход?

— Я же говорю: у меня всё хорошо.



— Как создавалось платье к короткой программе?

— Мне нравится этот цвет платья. Это мой выбор, всем понравилось. Платье создавала Ольга Рябенко, как всегда. Светлана Владимировна советовала по деталям.