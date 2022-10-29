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Первое интервью с Александрой Трусовой после ухода от Тутберидзе: причины трансфера, неудачный прокат, новая программа

«Был ли букет? Тутберидзе не любит цветы». Трусова с раздражением рассказала о переходе
Яна Левхина
Первое интервью с Александрой Трусовой
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Саша явно не хочет делиться подробностями своего трансфера к Светлане Соколовской.

В начале октября Александра Трусова шокировала болельщиков внезапным переходом от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Трансфер на удивление прошёл спокойно: ни одна из сторон не комментировала произошедшее. Однажды Саше даже пришлось убегать от журналистов, чтобы не отвечать на вопросы о переходе. Но на Гран-при в Сочи ей этого сделать не удалось — регламент не позволяет. Так что Трусова смело вышла к прессе, но вопросы о переходе явно её нервировали. Саша ответила только на несколько из них, и то без подробностей.

Корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина была среди тех, кому удалось пообщаться с Трусовой. Приводим полное интервью с Сашей после ухода от Тутберидзе и не самого удачного проката.

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— Саша, ты такая красивая в этом образе! Расскажи про свою новую программу.
— Мне очень нравится эта программа. Музыку предложила я — впервые в жизни. Все меня поддержали в этом плане.

— В песне говорится: «Такая грустная жизнь». Это настроение такое? Смотрела текст?
— Текст музыки смотрела. Я выбирала ту, которая мне нравится, не обращая внимания на слова.

— У тебя давно появилась идея такую программу сделать?
— Хотела давно французскую песню.

— А есть ли какой-то сюжет в этой программе?
— Нет, мне просто понравилась музыка: я попросила — мне поставили.

— Расскажи про сам прокат. Что произошло с каскадом? Неоптимальная форма?
— Форма нормальная, не получилось просто.

— Всё зажило?
— Сомневаюсь, что за три недели может что-то зажить.

— Ты проходила период восстановления. Тебе стало лучше?
— Не буду говорить про восстановление. Но мне лучше.

— Самое главное: как и почему ты решилась на переход от Тутберидзе к Соколовской?
— Это была моя инициатива. Никто не был против. Всё прошло быстро.

— Почему ты так долго не комментировала переход?
— Я не вижу смысла комментировать что-то.

— Было много теорий о том, каковы причины перехода. Можешь прокомментировать это?
— Нет, комментировать не буду. У меня всё хорошо и с предыдущими тренерами, и с новыми. Отношения хорошие, конфликтов нет.

— Был ли букет?
— Этери Георгиевна не любит цветы.

— А дарят что-то, когда уходят от Тутберидзе?
— Давайте не будем об этом.

— Почему переход случился после Олимпиады?
— Не буду ничего рассказывать.

— Какую программу покажешь завтра, какой контент?
— Завтра увидите.

— Можешь рассказать про взаимодействие со Светланой Соколовской, какой у неё подход?
— Я же говорю: у меня всё хорошо.

— Как создавалось платье к короткой программе?
— Мне нравится этот цвет платья. Это мой выбор, всем понравилось. Платье создавала Ольга Рябенко, как всегда. Светлана Владимировна советовала по деталям.

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