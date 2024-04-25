Сихарулидзе рассказал, какие выводы сделала федерация из ситуации с Камилой Валиевой

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, какие выводы сделала федерация из ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Допинговая тема у нас постоянно звучит, мы постоянно с этим боремся. У нас регулярно проходят семинары, взаимодействия со спортсменами, им рассказывают, направляют. Всё, что можно, мы делаем. Я не знаю, что ещё сделать, чтобы обезопасить спортсменов от желания или от каких-то случайностей. Я даже не могу себе представить, что ещё должно быть.

Думаю, здесь очень важно быть внимательными прежде всего к случайностям в тренерских штабах. Когда идёт подготовка к крупнейшим турнирам, самим спортсменам [надо] понимать, что в списке запрещенных препаратов чего только нет. Можно пойти в аптеку и просто купить таблетку от головной боли, а какая-то субстанция внутри будет в списке ВАДА. Нужно быть очень прагматичным в этом плане. Врач федерации ведёт разъяснительную работу, он 24/7 на телефоне», — сказал Сихарулидзе в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, CAS принял решение о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки за нарушение антидопинговых правил.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.