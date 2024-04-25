Сихарулидзе – о лишении командного золота ОИ-2022: мы будем бороться за правду

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в эфире шоу Максима Транькова «Произвольная программа» рассказал, общался ли с фигуристами (Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Марк Кондратюк), которые были лишены командного золота Олимпиады-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой, на тему решения CAS.

Сихарулидзе: На эту тему так глубоко мы не разговаривали. Говорили только о том, что будем стараться отстаивать эти медали. Мы подали апелляцию в суд, чтобы доказать, что такое решение неправомерно. Будем за это бороться — это всё, что мы можем сделать. Бороться за правду.

Траньков: У меня как у ведущего большая проблема: называть ли этих ребят олимпийскими чемпионами или пропускать этот титул?

Сихарулидзе: Конечно, в душе они у нас так и будут олимпийскими чемпионами, это несомненно. А как объявлять, [какое] официальное звание — давай чуть-чуть подождём. Мы сейчас будем бороться за правду, подали эти документы. Надеемся, что правда восторжествует, и тогда нам не придётся возвращаться к этому вопросу.