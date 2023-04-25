«Мне было интересно выйти из зоны комфорта». Как Косторная дебютировала в роли модели

Алёна Косторная — очень разносторонняя личность, которая обожает пробовать что-то новое. На этот раз чемпионка Европы приняла новый вызов: выступила в роли модели на настоящем показе. В рамках ювелирной недели моды Estet Алёна продефилировала в образе Харли Квин, созданном дизайнером Алёной Куклычёвой. В этот день Косторная была главной звездой: на выход фигуристки было выделено больше всего времени. Алёна очень волновалась, но ей определённо удалось показать себя с наилучшей стороны.

А о том, как Косторная готовилась к своему дебюту в роли модели, она рассказала в интервью «Чемпионату».

— Алёна, как ты решилась попробовать себя в роли модели?

— Меня пригласили, за что я очень благодарна. Это действительно незабываемый опыт для меня, тем более в первый раз такое. Некоторое время назад я проходила подготовку в модельном агентстве, её не закончила, к сожалению, но мне было интересно попробовать и посмотреть. Понятное дело, нет каких-то контрактов и прочее. Мне было интересно что-то попробовать новое и выйти из зоны комфорта. И тут Алёна Куклычёва предложила попробовать себя на показе, и я подумала: «Почему бы и нет?» Тем более что я один из её очень частых клиентов.

— Можешь рассказать, как ты готовилась к этой роли? Я видела, что у вас проходили репетиции…

— Особо никак (улыбается). Очень волнительно было выходить, потому что времени на мой выход выделено несколько больше, чем на остальных участниц. Я думала: «Блин, лучше б, наверное, какие-нибудь гимнастки прошлись, потому что они хотя бы ногу красиво поднимут». (Смеётся.) Ну что, попробуем! Всё когда-то бывает впервые.

— Смотрела ли ты какие-нибудь показы?

— Я смотрела всякие видео в соцсетях, где кто-то кого-то столкнул, какая-то тётка выбежала. Помню, было видео с кем-то из знаменитостей, где непонятная женщина выбежала во время показа, пошла и двинула ей. И я подумала: «Такое бывает? Реально?» Меня ещё удивило это максимальное спокойствие у модели, как у удава, будто это не какой-то нонсенс.

— Тебе нравится кто-нибудь из моделей? Может, следишь за кем-нибудь?

— Нет, я не слежу, мне просто нравится иногда посмотреть какие-нибудь фото, например, платье прикольное. Я не за людьми больше слежу.

— Как ты думаешь, стоит ли ввести показы в фигурное катание? Допустим, перед контрольными прокатами фигуристы сначала презентуют костюмы, а потом уже программы.

— Нет. Можно после, в конце сезона сделать какой-нибудь показ с самыми яркими костюмами. Мне кажется, всегда бы побеждала Мэдисон Чок. Можно было бы такое интересное мероприятие устроить, но не до начала сезона. Сейчас же всё вышло на более крупный уровень. Раньше на прокатах все катались в тренировочном и без камер, вообще нельзя было снимать, дышать (улыбается). Сейчас всё транслируется, и, естественно, все силы уходят на эти прокаты, даже иногда больше, чем на соревнования.

Алёна Косторная Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Твоя жизнь как-то усложнилась после перехода в парное катание в плане костюмов? Здесь все-таки надо, чтобы все было гармонично…

— Пока усложнилась только Гошина жизнь (смеётся).

— Что для тебя важно в костюме для фигурного катания?

— Для меня важно, чтобы всё было гармонично: чтобы платье не выбивалось, чтобы музыка не перекрикивала спортсмена, чтобы всё было подобрано идеально и сработало на публику.

— Должно ли платье для фигурного катания быть суперъярким, блестящим?

— Это всё зависит от программы. Не всё то, что блестит, хорошо выглядит.