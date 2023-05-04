«Свободной родилась — свободной и умру». Рейтинг лучших программ под музыку «Кармен»

Жорж Бизе написал оперу «Кармен» за три месяца до смерти. При этом популярности при жизни автора произведение не снискало. Успех пришёл, когда оперу начали ставить в театрах России, Америки, Германии и Франции. Музыка Бизе произвела огромное впечатление и отложилась в сердцах Чайковского, Ницше, Отто фон Бисмарка.
Поэтому неудивительно, что именно «Кармен» стала наиболее используемым произведением в мире фигурного катания. Цыганкой, испанским солдатом или тореадором становились более 60 фигуристов.
Спорт, кстати, в ответ также повлиял на классическое произведение. Вскоре после победоносной произвольной программы Катарины Витт на Олимпиаде 1988 года появился одноимённый спектакль на льду. Главные роли в нём, конечно, сыграли сама олимпийская чемпионка, Брайан Бойтано и Брайан Орсер.
Так давайте же вспомним замечательных фигуристов и их восприятие легендарного произведения. Внизу 13 программ, голосуйте!
- Если вы хотите поднять программу-фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Алина Загитова
Это одно из самых фантастических выступлений Алины. Она смогла не однобоко показать Кармен. Не только как девушку, обожающую внимание мужчин. И не только как девушку, неспособную жить под гнётом обязательств и семейных уз. Каждое движение и элемент помогают зрителю прочитать историю цыганки от обольщения Хозе до смерти от его же руки.
Элизабет Турсынбаева
Все мы когда-то были детьми. Кармен не исключение. Казахстанская фигуристка создала образ юной красавицы, не готовой сидеть в клетке общественных норм и устоев. Задатки покорительницы мужских сердец тоже есть, но до этого ещё нужно дорасти. Получилась очень нежная и милая программа.
Евгений Плющенко
Нет такой программы, которую он откатал бы безэмоционально. Удивительно, как точно получился знойный испанский мужчина у русского парня. Спокойствие и уверенность бравого сержанта постепенно уступают место огненной страсти. Несмотря на то что Евгений выступает один, это не мешает ему показать полное развитие самого персонажа и его отношений с Кармен.
Аделина Сотникова
Через тернии к звёздам. Так можно описать путь Аделины на Олимпиаду 2014 года. В то, что золото в личном зачёте возьмёт не кто-нибудь, а именно она, верили единицы. Окончательно всё решилось во время произвольной программы, но надежда засияла после короткой. Это была не традиционная цыганка Кармен. Это была русская стойкая и непробиваемая Кармен, доказывающая всем, что на неё стоило ставить.
Наталья Бестемьянова и Андрей Букин
Легендарная программа, не включить в рейтинг которую было бы ошибкой. Никому не удавалось передать с микроскопической точностью всё произведение Бизе от начала и до конца… Кроме Натальи и Андрея. Интересные решения в постановке элементов, переключение по щелчку между персонажами Эскамильо и Хозе, полное понимание сути Кармен. Всё это сделало программу по-настоящему вкусной.
Алексей Ягудин
Если бы корриду придумали в России, а не в Испании, то тореадоры выглядели бы, как Алексей Ягудин. Интеллигентность, галантность, грациозность и лёгкость движений точно остановили бы любого быка. Его герой не заигрывает с воображаемой публикой корриды, не пытается произвести впечатление. Этим тореадором руководят холодный расчёт и точное знание своего дела.
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков
Незаслуженно забытая программа. Одно из достоинств в том, как обыграна музыка. По классике пары стараются показать любовные отношения персонажей. Екатерина и Сергей, наоборот, отошли от этого. Изюминка их программы — сразу два тореадора, работающих и укрощающих быка бок о бок. Нестандартный подход и великолепная техника позволили взять золото на Олимпиаде 1988 года.
Елена Ильиных и Руслан Жиганшин
То, что программа будет огненная, понятно с первой позы. Положение рук, губы, едва не сливающиеся в жадном поцелуе и оставляющие место для томного ожидания. Всё это не оставляет шанса не влюбиться в прокат. А ведь это только начало. К концу кажется, что лёд под фигуристами вот-вот растает.
Анна Каппеллини и Лука Ланотте
Итальянцы по темпераменту близки к испанцам. Поэтому неудивительно, что передать всю гамму эмоций в отношениях Кармен и Хозе получилось именно у них. Анна в образе цыганки наглядно показала всю мощь любовных чар. Правда, не без эмоциональных качелей. Она то открыто проявляет интерес, то отталкивает героя Луки, тем самым заманивая его в свои сети. А финал таких отношений нам всем хорошо известен.
Габриэль Дэйлман
Кто-то просто рождён однажды откатать под «Кармен». Программа Габриэль за три сезона претерпевала ряд изменений: менялся костюм, добавлялись одни элементы и убирались другие. Но всегда оставалась энергетика. Канадской фигуристке достаточно просто посмотреть, и ты уже думаешь: «Вот она, Кармен!» Здесь нет ничего, кроме чистой страсти, сексуальности и природного магнетизма.
Эван Лайсачек
У Эвана получился Хозе до встречи с Кармен. Безупречно сделанные прыжки добавляют образу нужную строгость, чёткость и дисциплинированность. На протяжении почти всей программы эмоции прослеживаются, но их сдерживает маска испанского солдата. И только в самом конце герой Эвана поддаётся обольщению и полностью утопает в любви и страсти.
Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер
Среди юниоров произведение Бизе не менее популярное. Лоррейн и Куинну эта программа принесла золото на юниорском чемпионате мира 2016 года. В первой части проката Кармен получилась мягче, чем её литературный и оперный прототип. Даже начинаешь верить, что она способна любить без показательных страстей. Но во второй части понимаешь обманчивость этого образа. Герой Карпентера надоел ей так же быстро, как и появились их отношения.
Адам Риппон
В этой программе соединились два противоположных героя — Хозе и Эскамильо. Адама метает от свойственной первому сдержанности до самовлюблённости второго. При этом оба показаны как бы сами по себе, без взаимоотношений с роковой обольстительницей.
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