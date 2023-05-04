«Свободной родилась — свободной и умру». Рейтинг лучших программ под музыку «Кармен»

Жорж Бизе написал оперу «Кармен» за три месяца до смерти. При этом популярности при жизни автора произведение не снискало. Успех пришёл, когда оперу начали ставить в театрах России, Америки, Германии и Франции. Музыка Бизе произвела огромное впечатление и отложилась в сердцах Чайковского, Ницше, Отто фон Бисмарка.

Поэтому неудивительно, что именно «Кармен» стала наиболее используемым произведением в мире фигурного катания. Цыганкой, испанским солдатом или тореадором становились более 60 фигуристов.

Спорт, кстати, в ответ также повлиял на классическое произведение. Вскоре после победоносной произвольной программы Катарины Витт на Олимпиаде 1988 года появился одноимённый спектакль на льду. Главные роли в нём, конечно, сыграли сама олимпийская чемпионка, Брайан Бойтано и Брайан Орсер.

Так давайте же вспомним замечательных фигуристов и их восприятие легендарного произведения. Внизу 13 программ, голосуйте!

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