Выбираем лучшее свадебное платье у фигуристок! Рейтинг

Наши фигуристки радуют красивейшими нарядами не только на льду, но и за его пределами. Особенно когда речь касается свадебного платья. К выбору образа для главного романтического события в жизни многие подходят очень тщательно, даже если не планируют масштабных гуляний. А уж если устраивают пышную свадьбу, то готовят сразу два, а то и три платья!
И правильно делают. Красоты должно быть много, а наши фигуристки — настоящие грациозные феи, которые заслуживают лучшего. Правда, потом от свадебных образов разбегаются глаза: столько разных фасонов платьев, и у каждого своя изюминка.
Но давайте всё-таки попытаемся выбрать лучшее свадебное платье у наших фигуристок. В каком вы бы сами пошли под венец или хотели бы увидеть вторую половинку? Внизу 13 великолепных нарядов, голосуйте!
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Виктория Синицина
Свадебных платьев у Виктории Синициной было целых три. В одном из них она провела романтическую церемонию обручения в ресторане. Нежнейшая ткань огромной юбки скрывала туфли невесты, а лиф без бретелек подчёркивал отличную фигуру. Фата крепилась к широкому белому ободку, который добавил оригинальности всему образу.
Алёна Косторная
Алёна Косторная и Георгий Куница ещё не успели дебютировать на соревнованиях как новая спортивная пара, но зато уже дебютировали в качестве молодожёнов. Под венец чемпионка Европы с бунтарским характером отправилась в традиционном романтичном белом платье с кружевным верхом и прозрачными длинными рукавами.
Виктория Синицина
Все три свадебных платья у Виктории Синициной были потрясающе красивы. Однако платье-русалка из сверкающей ткани со шлейфом и спущенными плечами заслуживает особого внимания.
Евгения Тарасова
Парница Евгения Тарасова вышла замуж очень неожиданно. Долгое время никто не подозревал, что у неё роман с другим бывшим парником Фёдором Климовым. Более того, многие подозревали, что у девушки вновь завязались отношения с её партнёром по льду Владимиром Морозовым. Какой же получился сюрприз, когда она выложила в соцсетях фотографии со свадьбы!
В загс Женя отправилась в романтичном платье со спущенными плечами и летящей юбкой. Хрупкая фигуристка была невероятно прекрасна и излучала бесконечное счастье!
Анна Погорилая
У Анны Погорилой была очень красивая свадебная церемония на свежем воздухе, и она идеально подобрала для неё свой образ. Длинное белоснежное платье со шлейфом и глубоким вырезом безупречно дополняла великолепная фата с кружевом. Аня превратилась в настоящую принцессу из сказки, которая встретила своего принца!
Елена Радионова
Яркая фигуристка всю спортивную карьеру поражала нарядами для соревнований и шоу, но на свадьбе произвела эффект разорвавшейся бомбы. В статус супруги известного футболиста Константина Кучаева она вступила в сексуальном платье с длинным разрезом и шлейфом. В этот день Лену запросто можно было спутать с голливудской звездой или супермоделью!
Евгения Тарасова
Главный день жизни Евгения Тарасова встретила в двух платьях. Сам праздник провела с новоиспечённым супругом Фёдором Климовым и гостями в загородном ресторане. Там она переоделась в удобное белое платье с чёрным пояском и ковбойские сапожки. То, что нужно для активных танцев, забавных конкурсов и игр!
Елизавета Худайбердиева
Елизавета Худайбердиева и продюсер Первого канала Кирилл Благов поженились во время пандемии, поэтому никакого торжества не устраивали. Однако свадебное платье у Лизы было. Лаконичное, но очень красивое. Ткань окутала стройную девушку, как статуэтку, а большой вырез подчеркнул её женственность.
Татьяна Волосожар
Спустя год после победы на Олимпиаде в Сочи спортивная пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков скрепили свой ледовый союз узами брака. Прятаться от публики они не стали и очень весело отгуляли свадьбу. Татьяна оказалась весьма смелой невестой: верх её платья создавал эффект голой кожи с кружевным декором. Однако безупречная фигура девушки позволяла идти на любые эксперименты.
К тому же дерзкий лиф уравновешивала пышная воздушная юбка. Татьяна казалась прекрасным лебедем, плывущим навстречу семейной жизни.
Татьяна Навка
Второе свадебное платье Татьяны Навки принадлежит руке признанного маэстро высокой моды Валентина Юдашкина. В нём спортсменка провела банкет. Веселиться и танцевать с короткой юбкой было определённо удобнее, чем с длинной, хотя у наряда был шлейф. Яркой деталью платья стал огромный атласный бант, мгновенно притягивающий взгляды.
Алёна Косторная
На свадьбе Алёна Косторная выгуляла два замечательных платья. Во втором трогательно танцевала с избранником Георгием Куницей и папой. Элегантному длинному платью добавляли перчинки глубокие вырезы на лифе и разрез на юбке. В этом же наряде Алёна кидала букет невесты и провела бóльшую часть торжества.
Виктория Синицина
Свадьбу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова болельщики ждали давно. Хотя танцевальная пара не афишировала роман, все понимали, что они любят друг друга. После Олимпиады в Пекине Никита наконец-то сделал предложение Вике, а осенью они сыграли поистине сказочную свадьбу.
Расписались в загсе Барвихи, где Вика предстала в элегантном прямом платье-миди с разрезом и длинными рукавами. Выглядела фигуристка как настоящая леди!
Татьяна Навка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в 2015 году с размахом вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Наряды невесты были под стать роскошному торжеству. Для обмена клятвами любви и верности фигуристка выбрала нежное кружевное платье силуэта «русалка» со шлейфом и рукавами три четверти.
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