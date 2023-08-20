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Лучшие свадебные платья фигуристок, голосование, рейтинг: Косторная, Синицина, Радионова, Тарасова, Волосожар, Навка

Выбираем лучшее свадебное платье у фигуристок! Рейтинг
Дарья Кирюхина
Лучшие свадебные платья фигуристок
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Навка выходила за Пескова в платье от Юдашкина, а Синицина сменила целых три образа!

Наши фигуристки радуют красивейшими нарядами не только на льду, но и за его пределами. Особенно когда речь касается свадебного платья. К выбору образа для главного романтического события в жизни многие подходят очень тщательно, даже если не планируют масштабных гуляний. А уж если устраивают пышную свадьбу, то готовят сразу два, а то и три платья!

И правильно делают. Красоты должно быть много, а наши фигуристки — настоящие грациозные феи, которые заслуживают лучшего. Правда, потом от свадебных образов разбегаются глаза: столько разных фасонов платьев, и у каждого своя изюминка.

Но давайте всё-таки попытаемся выбрать лучшее свадебное платье у наших фигуристок. В каком вы бы сами пошли под венец или хотели бы увидеть вторую половинку? Внизу 13 великолепных нарядов, голосуйте!

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: Лучшее свадебное платье у фигуристок!
Виктория Синицина
Фото: Из личного архива Виктории Синициной
1 место

Виктория Синицина

Свадебных платьев у Виктории Синициной было целых три. В одном из них она провела романтическую церемонию обручения в ресторане. Нежнейшая ткань огромной юбки скрывала туфли невесты, а лиф без бретелек подчёркивал отличную фигуру. Фата крепилась к широкому белому ободку, который добавил оригинальности всему образу.

Алёна Косторная
Фото: Из личного архива Алёны Косторной
2 место

Алёна Косторная

Алёна Косторная и Георгий Куница ещё не успели дебютировать на соревнованиях как новая спортивная пара, но зато уже дебютировали в качестве молодожёнов. Под венец чемпионка Европы с бунтарским характером отправилась в традиционном романтичном белом платье с кружевным верхом и прозрачными длинными рукавами.

Виктория Синицина
Фото: Из личного архива Виктории Синициной
3 место

Виктория Синицина

Все три свадебных платья у Виктории Синициной были потрясающе красивы. Однако платье-русалка из сверкающей ткани со шлейфом и спущенными плечами заслуживает особого внимания.

Евгения Тарасова
Фото: Из личного архива Евгении Тарасовой
4 место

Евгения Тарасова

Парница Евгения Тарасова вышла замуж очень неожиданно. Долгое время никто не подозревал, что у неё роман с другим бывшим парником Фёдором Климовым. Более того, многие подозревали, что у девушки вновь завязались отношения с её партнёром по льду Владимиром Морозовым. Какой же получился сюрприз, когда она выложила в соцсетях фотографии со свадьбы!

В загс Женя отправилась в романтичном платье со спущенными плечами и летящей юбкой. Хрупкая фигуристка была невероятно прекрасна и излучала бесконечное счастье!

Анна Погорилая
Фото: Из личного архива Эммы Гаджиевой
5 место

Анна Погорилая

У Анны Погорилой была очень красивая свадебная церемония на свежем воздухе, и она идеально подобрала для неё свой образ. Длинное белоснежное платье со шлейфом и глубоким вырезом безупречно дополняла великолепная фата с кружевом. Аня превратилась в настоящую принцессу из сказки, которая встретила своего принца!

Елена Радионова
Фото: Из личного архива Елены Радионовой
6 место

Елена Радионова

Яркая фигуристка всю спортивную карьеру поражала нарядами для соревнований и шоу, но на свадьбе произвела эффект разорвавшейся бомбы. В статус супруги известного футболиста Константина Кучаева она вступила в сексуальном платье с длинным разрезом и шлейфом. В этот день Лену запросто можно было спутать с голливудской звездой или супермоделью!

Евгения Тарасова
Фото: Из личного архива Евгении Тарасовой
7 место

Евгения Тарасова

Главный день жизни Евгения Тарасова встретила в двух платьях. Сам праздник провела с новоиспечённым супругом Фёдором Климовым и гостями в загородном ресторане. Там она переоделась в удобное белое платье с чёрным пояском и ковбойские сапожки. То, что нужно для активных танцев, забавных конкурсов и игр!

Елизавета Худайбердиева
Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой
8 место

Елизавета Худайбердиева

Елизавета Худайбердиева и продюсер Первого канала Кирилл Благов поженились во время пандемии, поэтому никакого торжества не устраивали. Однако свадебное платье у Лизы было. Лаконичное, но очень красивое. Ткань окутала стройную девушку, как статуэтку, а большой вырез подчеркнул её женственность.

Татьяна Волосожар
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
9 место

Татьяна Волосожар

Спустя год после победы на Олимпиаде в Сочи спортивная пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков скрепили свой ледовый союз узами брака. Прятаться от публики они не стали и очень весело отгуляли свадьбу. Татьяна оказалась весьма смелой невестой: верх её платья создавал эффект голой кожи с кружевным декором. Однако безупречная фигура девушки позволяла идти на любые эксперименты.

К тому же дерзкий лиф уравновешивала пышная воздушная юбка. Татьяна казалась прекрасным лебедем, плывущим навстречу семейной жизни.

Татьяна Навка
Фото: Из личного архива Александры Жулиной
10 место

Татьяна Навка

Второе свадебное платье Татьяны Навки принадлежит руке признанного маэстро высокой моды Валентина Юдашкина. В нём спортсменка провела банкет. Веселиться и танцевать с короткой юбкой было определённо удобнее, чем с длинной, хотя у наряда был шлейф. Яркой деталью платья стал огромный атласный бант, мгновенно притягивающий взгляды.

Алёна Косторная
Фото: Из личного архива Алёны Косторной
11 место

Алёна Косторная

На свадьбе Алёна Косторная выгуляла два замечательных платья. Во втором трогательно танцевала с избранником Георгием Куницей и папой. Элегантному длинному платью добавляли перчинки глубокие вырезы на лифе и разрез на юбке. В этом же наряде Алёна кидала букет невесты и провела бóльшую часть торжества.

Виктория Синицина
Фото: Из личного архива Виктории Синициной
12 место

Виктория Синицина

Свадьбу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова болельщики ждали давно. Хотя танцевальная пара не афишировала роман, все понимали, что они любят друг друга. После Олимпиады в Пекине Никита наконец-то сделал предложение Вике, а осенью они сыграли поистине сказочную свадьбу.

Расписались в загсе Барвихи, где Вика предстала в элегантном прямом платье-миди с разрезом и длинными рукавами. Выглядела фигуристка как настоящая леди!

Татьяна Навка
Фото: Из личного архива Татьяны Навки
13 место

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в 2015 году с размахом вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Наряды невесты были под стать роскошному торжеству. Для обмена клятвами любви и верности фигуристка выбрала нежное кружевное платье силуэта «русалка» со шлейфом и рукавами три четверти.

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