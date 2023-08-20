Выбираем лучшее свадебное платье у фигуристок! Рейтинг

Навка выходила за Пескова в платье от Юдашкина, а Синицина сменила целых три образа!

Наши фигуристки радуют красивейшими нарядами не только на льду, но и за его пределами. Особенно когда речь касается свадебного платья. К выбору образа для главного романтического события в жизни многие подходят очень тщательно, даже если не планируют масштабных гуляний. А уж если устраивают пышную свадьбу, то готовят сразу два, а то и три платья!

И правильно делают. Красоты должно быть много, а наши фигуристки — настоящие грациозные феи, которые заслуживают лучшего. Правда, потом от свадебных образов разбегаются глаза: столько разных фасонов платьев, и у каждого своя изюминка.

Но давайте всё-таки попытаемся выбрать лучшее свадебное платье у наших фигуристок. В каком вы бы сами пошли под венец или хотели бы увидеть вторую половинку? Внизу 13 великолепных нарядов, голосуйте!

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