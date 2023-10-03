«Сделано с душой, носите на здоровье». Выбираем самый крутой мерч в фигурке! Рейтинг

Наши фигуристы настолько популярны, что уверенно создают мерч, а фанаты с воодушевлением приобретают их фирменную продукцию. Одежда, аксессуары и просто приятные мелочи — все эти привычные вещи сегодня можно найти под именем звёзд льда и почувствовать сопричастность к любимым спортсменам. А в случае с Анной Щербаковой ещё и поучаствовать в благотворительности! Согласитесь: это очень круто!

Важно, что наши чемпионы действительно заморачиваются с дизайном, а не ограничиваются банальной печатью своих имён и фамилий. О качестве тоже стараются не забывать, особенно когда речь идёт об одежде. Желающих выпускать мерч среди фигуристов становится всё больше, поэтому на одной популярности выдержать конкуренцию уже не получится. У болельщиков есть выбор, и это здорово!

Потребитель, конечно, голосует рублём, но на «Чемпионате» можно выразить симпатии без всяких затрат. Так давайте выберем лучший мерч в нашей фигурке. Внизу семь номинантов, голосуйте!

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