«Сделано с душой, носите на здоровье». Выбираем самый крутой мерч в фигурке! Рейтинг

Наши фигуристы настолько популярны, что уверенно создают мерч, а фанаты с воодушевлением приобретают их фирменную продукцию. Одежда, аксессуары и просто приятные мелочи — все эти привычные вещи сегодня можно найти под именем звёзд льда и почувствовать сопричастность к любимым спортсменам. А в случае с Анной Щербаковой ещё и поучаствовать в благотворительности! Согласитесь: это очень круто!
Важно, что наши чемпионы действительно заморачиваются с дизайном, а не ограничиваются банальной печатью своих имён и фамилий. О качестве тоже стараются не забывать, особенно когда речь идёт об одежде. Желающих выпускать мерч среди фигуристов становится всё больше, поэтому на одной популярности выдержать конкуренцию уже не получится. У болельщиков есть выбор, и это здорово!
Потребитель, конечно, голосует рублём, но на «Чемпионате» можно выразить симпатии без всяких затрат. Так давайте выберем лучший мерч в нашей фигурке. Внизу семь номинантов, голосуйте!
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Анна Щербакова
Новая олимпийская чемпионка, разумеется, не стала упускать возможность запустить собственный мерч, когда её популярность на пике. Так что под конец декабря Аня обрадовала поклонников новостью о выходе небольшой линейки худи, поясных сумок и кружек.
Но сделала она это не ради заработка, а чтобы помочь братьям нашим меньшим. Фигуристка объединилась с благотворительным фондом «Всем по собаке», и они договорились, что денежные средства от продажи пойдут на помощь бездомным животным. Прекрасный пример того, как известная личность использует своё имя на благостные цели.
«Сделано с душой, носите на здоровье», — написала Щербакова о своём мерче в соцсетях.
Елизавета Туктамышева
О выпуске мерча Елизавета Туктамышева задумалась, когда организовывала собственное ледовое шоу в марте 2020 года. Тогда ей повезло провести мероприятие до начала карантина из-за пандемии и презентовать поклонникам первую коллекцию одежды и аксессуаров. Названием бренда Лиза выбрала эффектное EMPRESS WEAR — «Одежда Императрицы». Любителям фигурного катания объяснять его смысл не нужно, они в курсе, кто из фигуристок является той самой императрицей.
Ставку спортсменка сделала на повседневные вещи: худи, свитшоты, футболки, спортивные штаны. Самыми запоминающимися были две линейки с надписями Toxic и Empress. Одежду Toxic также украшало изображение Лизы во время исполнения одноимённой показательной программы, а Empress — рисунок короны.
Помимо одежды, можно было приобрести такие полезные штуки, как бутылочки для воды.
Евгения Медведева
Евгения Медведева, по сути, первопроходец в выпуске мерча среди наших фигуристов. Воплощением оригинальной бизнес-идеи она занялась ещё во время спортивной карьеры, и в декабре 2019-го заработал её интернет-магазин. Ассортимент составляли свитшоты, худи, футболки, а также аксессуары. Вещи украшали изображения девочки-фигуристки, которая олицетворяла Женю.
Несмотря на плотный график тренировок, спортсменка очень трепетно относилась к данному проекту, а её личные рисунки легли в основу одной из коллекций.
Отменное чувство юмора Женя тоже пустила в ход: надписи на одежде «Тройной тулупец», «Ироничненько получилось», «Какавы коньки», «Катаемся за еду» и другие креативные изречения пришлись по душе многим болельщикам.
Сейчас мерч двукратной чемпионки мира вышел на новый уровень — полноценного бренда. Под девизом «Всё, к чему мы прикасаемся, прикасается к нам» она вместе со своей командой выпускает уютную повседневную одежду в стиле минимализма. Качество — в приоритете, что, безусловно, подкупает.
Александра Степанова/Иван Букин
После Олимпиады в Пекине танцевальный дуэт Александры Степановой/Ивана Букина решил попробовать себя в качестве дизайнеров. Ребята очень тщательно подошли к работе и сосредоточились в первую очередь на качестве одежды. В итоге получилась великолепная линейка повседневных худи с минималистичным принтом в виде контура лиц Саши и Вани.
Александра Трусова
Александра Трусова объявила о запуске мерча в конце декабря 2022-го. Коллекция одежды и аксессуаров вышла в коллаборации с брендом Katee’s Kids, а одной из фишек стали изображения собак фигуристки в качестве принтов.
Для почитателей более лаконичных решений сделали широкий ассортимент самых разных вещей с оригинальным логотипом в виде ракеты и инициалов имени и фамилии великой квадистки. Худи, футболки, лонгсливы, топы, свитшоты, легинсы, шапки, бейсболки сумки, рюкзаки — глаза просто разбегаются!
«Мой логотип с ракетой, потому что Русская ракета. Тут Тиночка есть, майки с Тиной, худи с Тиной. С Ланой также есть, со всеми собаками тоже будет, пока что не успели сделать, всё будет», — поделилась Трусова в соцсетях о своём мерче.
Алина Загитова
О том, чтобы олимпийская чемпионка Пхёнчхана выпустила мерч, болельщики мечтали давно, но лишь недавно Алина наконец-то вступила на это стезю. Готовилась долго и кропотливо, периодически намекая в соцсетях, что ведёт работу над неким любопытным проектом. Даже устраивала голосование среди подписчиков, предлагая выбрать наиболее удачный вариант логотипа своего бренда. Вдохновение черпала буквально отовсюду, в том числе из не самых приятных событий.
Так, Алина обернула себе на пользу казус с оговоркой в интервью для YouTube-канала хоккейного клуба «Сочи». Тогда она случайно произнесла мудрёное «безызбежно» вместо «неизбежно», и на неё сразу обрушились мощные потоки критики. Расстраиваться из-за этого девушка не стала, а, напротив, поймала волну вдохновения и оперативно добавила к основной коллекции своей одежды чёрные футболки с надписью «#безызбежно».
Фанаты креатив фигуристки оценили, как и её мерч в целом: красивые, добротные вещи можно легко вписать в любой гардероб. Не зря Алина не торопилась: стиль и качество на высоте!
ТимТутберидзе
Народная любовь в фигурном катании распространяется не только на конкретные личности, но и на целые группы. Команда Этери Тутберидзе в этом отношении стоит особняком. Принадлежность к тренерскому штабу Этери зачастую автоматически возвышает спортсмена в глазах зрителей, а если честно, то и судей тоже. Более того: на соревнованиях довольно часто можно встретить людей, которые болеют не за какого-то из фигуристов, а именно за ТимТутберидзе. Это верный признак успеха, признания и почёта.
Неудивительно, что ТимТутберидзе из фигуральной спортивной марки превратилась в реальную и воплотилась в сувенирной коллекции. Футболки, шоперы, браслеты, ручки, блокноты и прочие приятные мелочи отличаются незамысловатым дизайном и пользуются спросом у болельщиков.