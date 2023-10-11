Гайд по Гран-при России по фигурному катанию

Календарь, распределение по этапам и при чём тут Спартакиада — главное, что нужно знать о нашей серии.

Внутрироссийский сезон в фигурном катании набирает обороты! Уже в эти выходные стартует первый этап Гран-при, который пройдёт в Уфе. Фигуристы вновь погрузятся в атмосферу соревнований и жарких противостояний. Этапы будут продолжаться на протяжении семи недель и завершатся в конце ноября. При этом финала в этом сезоне не будет.

Чтобы вам было легче подготовиться к яркому путешествию под названием Гран-при, мы сделали для вас удобный гайд. Календарь, распределение по этапам и ответ на вопрос «почему не будет финала?» — в материале «Чемпионата».

Календарь этапов Гран-при России

По сравнению с прошлым сезоном календарь этапов Гран-при России претерпел небольшие изменения. Турниры в этом году начнутся на неделю раньше, а в середине серии планируется перерыв на неделю. Изменился и состав городов, которые будут принимать этапы. Вместо Сочи и Перми фигуристы поедут в Уфу, Омск и Красноярск, к тому же Москве в этом году достался только один этап. Неизменными остались Казань и Самара.

1-й этап Гран-при России. Уфа

Этап Гран-при России, который пройдёт в Уфе, стартует уже в конце этой недели (13-16 октября). В нём примут участие фигуристы-одиночники и танцоры на льду. Спортивных пар на этом турнире не будет. В этом сезоне федерация сократила количество этапов для парных видов, объяснив это тем, что в прошлом году достаточное количество участников на турниры не набиралось.

Но могут возникнуть проблемы с количеством спортсменов и в других видах. Например, этап Гран-при в Уфе лишился Майи Хромых, которая снялась по медицинским показаниям. Теперь из сборниц в столицу Башкирии приедут только Анастасия Зинина и Аделия Петросян. У мужчин турнир будет поживее: между собой сразятся Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко. Ну а в танцах на льду править бал наверняка будут лидеры прошлого сезона Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Полное распределение членов сборной по этапам Гран-при вы можете посмотреть в инфографиках «Чемпионата».

2-й этап Гран-при России. Омск

Следующий этап Гран-при пройдёт в Омске 20-23 октября. На него приедут фигуристы-одиночники и спортивные пары. Конкуренция у девушек на этот раз будет серьёзнее: Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Вероника Жилина и Ксения Синицына устроят красивую битву. Не уступят им и мальчики: Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артём Ковалёв и Григорий Фёдоров наверняка порадуют парадом четверных прыжков. В парах фаворитами заслуженно считаются Анастасия Мишина и Александр Галлямов, но главной интригой станет не их выступление, а соревновательный дебют Алёны Косторной и Георгия Куницы в новом виде.

3-й этап Гран-при России. Красноярск

Красноярск примет сразу все виды. Этап в столице Сибири пройдёт 27-30 октября. В женском одиночном катании Елизавета Туктамышева будет противостоять юным Аделии Петросян, Дарье Садковой и Веронике Яметовой. У мужчин между собой сразятся Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Пётр Гуменник и Илья Яблоков. В парах наибольшие шансы на победу у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, но конкуренция всё равно будет высокая. А в танцах на льду на соревновательную арену наконец вернутся Александра Степанова и Иван Букин, которые будут соперничать с молодыми парами.

4-й этап Гран-при России. Казань

Казань примет соревнования одиночников и спортивных пар 10-13 ноября, спустя полторы недели после этапа в Красноярске. Если позволит исход допинг-дела, в столицу Татарстана приедет Камила Валиева, которая будет бороться за победу с Алиной Горбачёвой, Вероникой Жилиной, Анастасией Зининой и Софьей Муравьёвой. У мужчин соперничество развернётся между Макаром Игнатовым, Глебом Лутфуллиным, Евгением Семененко и Григорием Фёдоровым. Ну а в парах высокая конкуренция ждёт Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

5-й этап Гран-при России. Самара

Предпоследний этап Гран-при России пройдёт в Самаре с 17 по 20 ноября. Там выступят фигуристы-одиночники и танцоры на льду. У женщин борьба развернётся между Софьей Акатьевой, Дарьей Садковой, Ксенией Синицыной и Майей Хромых, а у мужчин — между Пётром Гуменником, Андреем Мозалёвым, Александром Самариным и Ильёй Яблоковым. В соревнованиях танцевальных пар наибольшие шансы на победу у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

6-й этап Гран-при России. Москва

Заключительный этап Гран-при России состоится в Москве 24-27 ноября. В столице пройдут соревнования всех видов. В женском одиночном катании зрителей возможно ждёт мощное противостояние Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой, однако в борьбу могут вмешаться и Софья Муравьёва с Вероникой Яметовой. Интересные соревнования будут и у мужчин: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк и Артём Ковалёв постараются удивить не только сложными прыжками, но и красивыми прокатами. В парах править бал будут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, но украсть у них зрительские симпатии будут стараться Алёна Косторная и Георгий Куница. Ну а в танцах на льду наверняка продолжат удерживать лидерство Александра Степанова и Иван Букин.

Почему не будет финала Гран-при России?

В этом году серия Гран-при России будет необычной — она состоится без традиционного финала. Вместо этого фигуристы будут бороться за путёвки на Спартакиаду сильнейших в Магнитогорске.

«В календаре нет финала Гран-при по фигурному катанию, потому что в этом сезоне будет другой турнир, который и станет финалом – Спартакиада сильнейших. Отбор на неё будет проходить на этапах Гран-при, и по их результатам лучшие спортсмены будут соревноваться в финале Спартакиады», — объяснил исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе.

Спартакиада сильнейших пройдёт с 15 по 18 февраля в Магнитогорске.