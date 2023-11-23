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Премия «Чемпионата»: кто станет Королём и Королевой фигурного катания в 2023 году?

«Чемпионат» совместно с подкастом «Ход коньком» запускает большую ежегодную премию: выбери Короля и Королеву фигурки 2023 года!

«Ход коньком» узнает настоящий выбор любителей фигурного катания: впереди месяц важных опросов. А после подведения итогов «Чемпионат» торжественно поздравит победителей и вручит красивую памятную награду.

Кто участвует и какой формат?

Редакция отобрала по 24 самых известных фигуриста и фигуристки (в том числе уже завершивших карьеру), которые выходили на лёд на соревнованиях или участвовали в качестве героев шоу и показательных выступлений в 2023 году.

Управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков: «Мы с командой рады объявить старт ежегодной премии по фигурному катанию. Уверен, что нас ждёт месяц, полный непредсказуемых исходов и интересных событий. Победа в премии будет определяться нашими читателями, всё будет происходить и меняться буквально на наших глазах. Желаю честной борьбы и активного голосования!»

Король и Королева фигурки — 2023

Народное голосование пройдёт в несколько этапов: отдельно фигуристки и фигуристы.

Четыре группы по шесть человек. По двое лучших выходят в полуфинал;

два полуфинала по четыре участника. По двое лучших выходят в финал;

в финальном голосовании подписчики выберут Короля и Королеву из четырёх фигуристов и фигуристок.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась своими предположениями об исходе премии в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком:

«Если выбирать из всех мужчин, то, конечно, Рома Костомаров. Тут даже говорить не о чем. Среди девушек лучше всех Софья Акатьева, потому что она выиграла чемпионат России. Ещё можно выделить Алину Загитову, потому что она везде и заметная. Конечно, ещё выделю Лизу Туктамышеву. На неё смотрят и равняются молодые девчонки, потому что она пашет много лет и показывает потрясающие результаты».

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова назвала Камилу Валиеву и Петра Гуменника.

Начинаем голосовать по первым группам участников в телеграм-канале «Ход коньком»! Кто из наших номинантов больше всех запомнился в 2023 году?

Группа 1, женщины

Алина Загитова — зажигала на ледовых шоу, предстала в образе Мэрилин Монро на шоу-турнире, в роли капитана привела свою команду к победе на Кубке Первого канала, запустила собственный бренд и активно развивает медиакарьеру;

— зажигала на ледовых шоу, предстала в образе Мэрилин Монро на шоу-турнире, в роли капитана привела свою команду к победе на Кубке Первого канала, запустила собственный бренд и активно развивает медиакарьеру; Елизавета Туктамышева — вошла в топ-3 в финале Гран-при России, ярко выступала в ледовых шоу Евгения Плющенко, Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Проводила со своим тренером Алексеем Мишиным мастер-классы в Мексике, а осенью объявила о паузе в карьере;

— вошла в топ-3 в финале Гран-при России, ярко выступала в ледовых шоу Евгения Плющенко, Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Проводила со своим тренером Алексеем Мишиным мастер-классы в Мексике, а осенью объявила о паузе в карьере; Анастасия Мишина — положила в копилку серебро финала Гран-при России, а также золотые медали этапов Гран-при в Омске и Казани;

— положила в копилку серебро финала Гран-при России, а также золотые медали этапов Гран-при в Омске и Казани; Софья Акатьева — действующая чемпионка России завораживающе выступила на шоу-турнире, но в межсезонье пережила стрессовый перелом, из-за которого пока не вернулась на соревнования. Выступила только в короткой программе на контрольных прокатах;

— действующая чемпионка России завораживающе выступила на шоу-турнире, но в межсезонье пережила стрессовый перелом, из-за которого пока не вернулась на соревнования. Выступила только в короткой программе на контрольных прокатах; Татьяна Навка — олимпийская чемпионка 2006 года продолжает блистать на льду, организуя красочные шоу, в которых участвует сама. Недавно анонсировала очередную премьеру – сказку «Вечера на хуторе» по мотивам повести Гоголя;

— олимпийская чемпионка 2006 года продолжает блистать на льду, организуя красочные шоу, в которых участвует сама. Недавно анонсировала очередную премьеру – сказку «Вечера на хуторе» по мотивам повести Гоголя; Екатерина Боброва — ведущая подкаста «Ход коньком» в 2023 году ярко выступила в турнире шоу-программ со своим постоянным партнёром Дмитрием Соловьёвым, а потом решилась на авантюру и ради любительских соревнований встала в пару со своим мужем Андреем Депутатом, который катался в парах, а не в танцах на льду.

Группа 1, мужчины

Евгений Плющенко — самый титулованный фигурист России зажигает на льду и в своих шоу (устроил гастрольный тур по России, выступал в Китае), и как тренер: он привёл Веронику Жилину к победе в финале юниорского Гран-при и смело обличал судейство. Кстати, в Москве в 2023 году завершилось строительство новой арены его академии;

— самый титулованный фигурист России зажигает на льду и в своих шоу (устроил гастрольный тур по России, выступал в Китае), и как тренер: он привёл Веронику Жилину к победе в финале юниорского Гран-при и смело обличал судейство. Кстати, в Москве в 2023 году завершилось строительство новой арены его академии; Пётр Гуменник — победитель финала Гран-при России, смелый и креативный фигурист, который не боится выступать под рок и играть на рояле прямо на льду. В этом сезоне настоял на программе под музыку Rammstein и не прогадал: взял бронзу на этапе в Красноярске и блеснул в Самаре, первым в России набрав более 300 баллов за две программы;

— победитель финала Гран-при России, смелый и креативный фигурист, который не боится выступать под рок и играть на рояле прямо на льду. В этом сезоне настоял на программе под музыку Rammstein и не прогадал: взял бронзу на этапе в Красноярске и блеснул в Самаре, первым в России набрав более 300 баллов за две программы; Владимир Морозов — в паре с Евгений Тарасовой успел выиграть бронзу финала Гран-при России и принять участие в турнире шоу-программ «Русский вызов». Катался в разных шоу, а в ноябре пара объявила о завершении карьеры;

— в паре с Евгений Тарасовой успел выиграть бронзу финала Гран-при России и принять участие в турнире шоу-программ «Русский вызов». Катался в разных шоу, а в ноябре пара объявила о завершении карьеры; Арсений Федотов — дерзкий и талантливый ученик Этери Тутберидзе, большой фанат футбола. Стал чемпионом России среди юниоров, взял золото юниорского финала Гран-при России и Спартакиады учащихся. Новый сезон начал с победы на этапе юниорского Гран-при;

— дерзкий и талантливый ученик Этери Тутберидзе, большой фанат футбола. Стал чемпионом России среди юниоров, взял золото юниорского финала Гран-при России и Спартакиады учащихся. Новый сезон начал с победы на этапе юниорского Гран-при; Андрей Мозалёв — занял второе командное место в Кубке Первого канала, участвовал в турнире шоу-программ. В сезоне-2023/2024 взял бронзу на этапе Гран-при России в Уфе и золото на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга;

— занял второе командное место в Кубке Первого канала, участвовал в турнире шоу-программ. В сезоне-2023/2024 взял бронзу на этапе Гран-при России в Уфе и золото на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга; Глеб Лутфуллин — молодой талант из группы Алексея Мишина, который хорош не только в прыжках. В прошлом сезоне сенсационно обошёл на Гран-при более опытного Михаила Коляду, а в этом году стал третьим на этапе Гран-при в Казани.

Опрос продлится до 12:00 понедельника, 27 ноября. Не забудь проголосовать!