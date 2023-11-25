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Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец
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18:15 Мск
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Фигурное катание, Гран-при в Москве, короткая программа: Валиева, Кондратюк, Косторная — онлайн, текстовая трансляция

Валиева, Косторная, Кондратюк! Последний этап российского Гран-при в фигурке — LIVE!
Дарья Кирюхина
ГП в Москве, короткая программа
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Развязка серии перед главным стартом сезона.

На этапе Гран-при в Москве снова соберутся все виды фигурного катания: на лёд выйдут одиночники и одиночницы, спортивные пары и танцоры на льду. В каждом виде — кроме, пожалуй, последнего — умопомрачительные интриги!

Гран-при России по фигурному катанию

На этапе Гран-при в Казани Камила Валиева не попала в топ-3 по итогам двух прокатов — и в Москве ей предоставится второй шанс. Камила снова встретится с Софьей Муравьёвой, которая выиграла казанский этап, а также среди её соперниц будут победительница этапа в Самаре Ксения Синицына и такие сильные фигуристки, как Вероника Яметова и Ксения Гущина.

У мужчин-одиночников ждём возрождение Марка Кондратюка после неудачного турнира в Омске — он сразится за победу с Дмитрием Алиевым, Матвеем Ветлугиным, Владиславом Дикиджи (которые уже стояли на первой ступени пьедестала) и с другими классными спортсменами.

В парах Алёна Косторная и Георгий Куница снова попытаются возмутить спокойствие и приблизиться к Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому, а в танцах на льду предстоит блистать Александре Степановой и Ивану Букину.

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Все прокаты в прямом эфире покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.

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Расписание этапа Гран-при России в Москве 24 ноября
Live Дарья Кирюхина

Расписание этапа Гран-при России в Москве 24 ноября

Мужчины, короткая программа — 13:00
Женщины, короткая программа — 14:45
Спортивные пары, короткая программа — 17:00
Танцы на льду, ритм-танец — 18:15

09:29 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня мы встречаем уже последний шестой этап Гран-при России в Москве. Серия турниров пролетела невероятно быстро, и всего через месяц нас ждёт чемпионат страны в Челябинске. Для кого-то из спортсменов выступление на этих выходных в «Мегаспорте» сыграет решающую роль при отборе на национальное Первенство.

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