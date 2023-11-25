Валиева, Косторная, Кондратюк! Последний этап российского Гран-при в фигурке — LIVE!

На этапе Гран-при в Москве снова соберутся все виды фигурного катания: на лёд выйдут одиночники и одиночницы, спортивные пары и танцоры на льду. В каждом виде — кроме, пожалуй, последнего — умопомрачительные интриги!

На этапе Гран-при в Казани Камила Валиева не попала в топ-3 по итогам двух прокатов — и в Москве ей предоставится второй шанс. Камила снова встретится с Софьей Муравьёвой, которая выиграла казанский этап, а также среди её соперниц будут победительница этапа в Самаре Ксения Синицына и такие сильные фигуристки, как Вероника Яметова и Ксения Гущина.

У мужчин-одиночников ждём возрождение Марка Кондратюка после неудачного турнира в Омске — он сразится за победу с Дмитрием Алиевым, Матвеем Ветлугиным, Владиславом Дикиджи (которые уже стояли на первой ступени пьедестала) и с другими классными спортсменами.

В парах Алёна Косторная и Георгий Куница снова попытаются возмутить спокойствие и приблизиться к Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому, а в танцах на льду предстоит блистать Александре Степановой и Ивану Букину.

Все прокаты в прямом эфире покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.