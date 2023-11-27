Трусова или Косторная, Ягудин или Гном Гномыч? Голосуем за «Короля и Королеву фигурки»

Большая ежегодная премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» продолжается! Первые группы кандидатов в голосовании за Короля и Королеву фигурки 2023 года уже позади — болельщики сделали свой выбор.

От мужчин в следующий этап вышли Пётр Гуменник (64,6%) и Евгений Плющенко (17,7%), от женщин – Елизавета Туктамышева (57,9%) и Алина Загитова (18,2%). Завершили борьбу Андрей Мозалёв, Глеб Лутфуллин, Владимир Морозов и Арсений Федотов; Анастасия Мишина, Екатерина Боброва, Татьяна Навка и Софья Акатьева.

Но опрос продолжается, и пора голосовать за следующие группы участников.

Напоминаем правила

Редакция отобрала по 24 самых известных фигуриста и фигуристки (в том числе уже завершивших карьеру), которые выходили на лёд на соревнованиях или участвовали в качестве героев шоу и показательных выступлений в 2023 году.

Народное голосование пройдёт в несколько этапов: отдельно фигуристки и фигуристы.

Четыре группы по шесть человек. По двое лучших выходят в полуфинал;

два полуфинала по четыре участника. По двое лучших выходят в финал;

в финальном голосовании подписчики выберут Короля и Королеву из четырёх фигуристов и фигуристок.

Группы премии «Король и Королева фигурки» Фото: «Чемпионат»

Группа 2, мужчины

Алексей Ягудин продолжает радовать новыми образами в ледовых шоу, а в турнире шоу-программ «Русский вызов» покорил судей блестящим выступлением и занял первое место, набрав максимум в свой день рождения.

Евгений Семененко — харизматичный мастер перевоплощений, который совмещает жизнь профессионального фигуриста с учёбой на медика. В финале Гран-при России остановился в шаге от пьедестала, но в новом сезоне с триумфом выиграл этап в Уфе и стал вторым в Казани.

Макар Игнатов достойно выступил на турнире шоу-программ, участвовал в шоу, взял бронзу на Мемориале Н. А. Панина-Коломенкина, где рисковал с четырьмя четверными прыжками.

Александр Плющенко (Гном Гномыч) в представлении не нуждается. Мальчик невероятно популярен в соцсетях, снимается в рекламе, участвует в показах и совмещает всё это с классным фигурным катанием. Саша постоянно выступает в шоу у папы, а осенью победил на турнире в Москве по второму спортивному разряду.

Владислав Дикиджи сенсационно провёл серию Гран-при России лучше всех мужчин! Сперва он выиграл этап в Казани, а затем и заключительный, московский. Также знаменит как фигурист-тиктокер — на его аккаунт подписано 970 тысяч человек, а рекорд Влада на одном видео — 11 млн просмотров и 1,4 млн лайков.

Дмитрий Козловский — джентльмен и защитник, трогательно оберегающий свою партнёршу Александру Бойкову. Пара выиграла финал Гран-при России, а после перехода к Этери Тутберидзе – два этапа Гран-при России.

Группа 2, женщины

Аделина Сотникова освоила роликовые коньки и успешно выступила в них в серии шоу, проводила спортивные мастер-классы и попробовала себя в теннисе. Также работает над собственным шоу «Никогда не сдавайся!»

Александра Трусова дважды съездила на гастроли в Китай, исполнила партии чёрного лебедя и Снегурочки в шоу Плющенко, побывала в роли тренера на мастер-классах в Мексике и поступила на журфак МГУ.

Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым завоевала бронзу финала Гран-при России и активно радовала зрителей номерами в разных шоу. Недавно, в ноябре, пара объявила о завершении карьеры.

Аделия Петросян — победительница финала Гран-при России из группы Этери Тутберидзе. Лидер текущего соревновательного сезона, выигравшая два этапа — в Уфе и Омске.

Ирина Слуцкая — прославленная российская фигуристка, завоевавшая медали на двух Олимпийских играх. В 2023 году присоединилась к Плющенко, Авербуху и Навке — тоже запустила своё ледовое шоу под названием «12 месяцев» и сама появилась на льду с сольным номером.

Алёна Косторная перешла в парное катание и дебютировала на соревнованиях с Георгием Куницей, за которого вышла замуж. Пока новая пара не завоевала призовых мест, но зато Алёна запомнилась смелыми нарядами и яркими высказываниями. И, конечно же, регулярно участвовала в шоу

Опрос во вторых группах продлится до 12:00 четверга, 30 ноября. Не забудь проголосовать!