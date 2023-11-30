«Как вам лук?» Выбираем лучший образ Загитовой на Гран-при России!

Пока наши фигуристы упорно сражались за медали на Гран-при России, Алина Загитова регулярно поддерживала их и снимала влоги для Первого канала. Каждый раз олимпийская чемпионка появлялась перед камерой в новом модном образе, чем очень радовала многочисленных фанатов.
Загитова подходила к сборам для съёмок со всей ответственностью — продумывала каждую мелочь. Было очень приятно наблюдать, как она перевоплощается то в озорную хулиганку, то в дерзкую красавицу, то в деловую леди, не боясь никаких экспериментов. Чего только стоят её белые ресницы на последнем этапе в Москве! Такой Алину мы точно никогда прежде не видели.
Давайте же вспомним все образы спортсменки на серии Гран-при и выберем из них самый-самый-самый. Внизу 15 вариантов, голосуйте!
- Если вы хотите поднять определённый образ Алины в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑»;
- Если считаете, что какой-то образ должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Чёрный брючный костюм
Простой, но невероятно изысканный образ получился у Алины, когда она выбрала для съёмок влога на Гран-при в Уфе чёрный костюм с брюками-клёш и прямым жакетом, на котором пуговицы заменили белыми бусинами. Волосы фигуристка завязала в конский хвост, а на губы нанесла яркую красную помаду. Это был однозначно беспроигрышный вариант в духе легендарной Коко Шанель!
Девушка в красном пальто
На этапе в почти родной Казани Алина сразила всех наповал в потрясающем длинном объёмном пальто, напомнив, как сильно ей идёт красный цвет. Спортсменка выглядела прирождённой аристократкой с алыми губами и аккуратными волнами длинных волос. Скрывавшийся под пальто утончённый розовый костюм с перьями на манжетах ещё больше усиливал такое впечатление.
Милашка в белой шубе
Большая шуба с густым белым ворсом не позволила замёрзнуть Алине, пока она наблюдала за тренировками спортсменов на этапе в Самаре. В сочетании с нежным макияжем и мягкими локонами воспитанница Тутберидзе напоминала очаровательного ангела, который спустился с небес на пушистом облаке.
Мисс элегантность
Незамысловатая, на первый взгляд, светлая кофточка с замочком очень красиво смотрелась на Алине, когда она эмоционально наблюдала за прокатами участников самарского этапа и от души переживала за ребят. Главный аксессуар — чокер из бусин — притягивал взгляды к шее чемпионки и делал её облик особенно изысканным.
Деловая леди
На этапе в Москве Алина удачно поэкспериментировала, соединив деловой стиль с гламуром. К синему пиджаку с чёрным топом она подобрала розовый низ: мини-юбку, колготки и туфельки, позаимствованные, словно из гардероба Барби! А волосы завязала в низкий прямой хвост, который открыл полный обзор на изумительные серьги в виде сердечек.
Снегурочка с белыми ресницами
Самый провокационный образ за всю серию Гран-при России Алина приберегла для последнего этапа в столице. Стёганый белый костюм из жакета с юбкой и тонким чёрным ремешком — прямое попадание в хиты текущего модного сезона! Колготки к нему Алина, разумеется, надела в тон, а заодно покрасила ресницы белой тушью. Не все оценили конечный результат, но фигуристка добилась желанного эффекта: казалось, что ресницы замёрзли на морозе и никак не могут оттаять. Современная Снегурочка — не иначе!
Школьница-бунтарка
Из-за жёсткого тренировочного режима Алина в своё время практически не посещала школу, а в последние годы и вовсе выбиралась туда в основном 1 сентября, чтобы торжественно дать первый звонок. Так что, в отличие от многих подростков, школьная форма за годы учёбы ей не наскучила. Наоборот, фигуристку вдохновляет ученический стиль, и на его основе она создаёт настоящую бомбу.
Именно так произошло на Гран-при в Красноярске, где Алина щеголяла в чёрной юбке, сделанной будто из ремней, укороченной белой рубашке, галстуке и ботфортах. Яркий мейкап со стразами на веках необычно сочетался с двумя высокими милыми хвостиками, а чёрный тренч согревал возле холодного льда.
Почти тотал красный
В последний день московского этапа Алина разбила немало сердечек своей красотой. В длинном красном кейпе с капюшоном и элегантном трикотажном платье того же оттенка она походила на голливудскую диву! Обилие красного разбавляли лишь чёрные прозрачные колготки и туфли на шпильке. Губы Алины тоже горели пламенем, а шею украшала полоска жемчуга с маленькой розочкой.
Юбка с бусинами
С первого этапа российского Гран-при в Уфе стало понятно, что удивлять на соревнованиях нас будут не только участвующие в них фигуристы, но и приостановившая карьеру Алина Загитова. В своём телеграм-канале она стала публиковать замедленные видео, на которых красуется в стильных нарядах.
Начало всему положил образ из чёрной мини-юбки, декорированной крупными белыми бусинами, спортивной тёмно-зелёной кофты, чёрного жакета, плотных чёрных колготок и ботфортов. Волосы Алина распустила, но зафиксировала спереди невидимками, чтобы пряди не скрывали крупных жемчужных серёжек, идеально перекликавшихся с бусинами на юбке.
Комбинезон с шубой
На этапе в Красноярске Алина не только снимала влоги, но и каталась с показательным номером. Остаётся лишь удивляться, как она умудрилась в кратчайшие сроки после выступления переделать причёску и заменить сценический макияж на более элегантный. В итоге её облик полностью соответствовал гламурному тёмно-серому комбинезону из мерцающей ткани и объёмной пушистой белой шубке.
Крутышка в капюшоне
Когда на арене в Казани появилась загадочная девушка с натянутым на голову капюшоном, болельщики могли не сразу узнать в ней Алину Загитову. Но это была именно она! Образ тотал блэк из максимально обтягивающих стройные ноги легинсов, оверсайз куртки и толстовки получился очень крутым и загадочным одновременно.
Оливковый кожаный костюм
Во второй день на Гран-при в Уфе Алина облачилась в модный кожаный костюм из юбки и пиджака оливкового цвета, под который надела тёмно-зелёную спортивную кофту на молнии и легинсы в тон. Красиво защитить ноги от холода девушке помогли трендовые чёрные полусапожки. Незамысловатая причёска с двумя маленькими косичками спереди и копной локонов сзади добавила нотки озорства и игривости в образ.
Принцесса в платье-пиджаке
В умопомрачительном расклешённом платье-пиджаке чёрного цвета и белой рубашке с широкими манжетами-оборками Алина превратилась в настоящую принцессу, которая внезапно украсила ледовую арену на Гран-при в Самаре. Стильный ремешок подчеркнул тонкую талию фигуристки, а из-под подола эффектно выглядывал длинный край рубашки. Красная помада и распущенные локоны с хвостиком на макушке довершили невероятно модный образ Алины.
Джинсовый тренч
На Гран-при России в Красноярске Алина Загитова пошла ва-банк: поднимала настроение фигуристам во время тренировок в трендовом тренче из джинсовой ткани и чёрных ботфортах. Хулиганистые косички с вплетёнными голубыми ленточками и профессиональный мейк с тёмной матовой помадой окончательно превратили олимпийскую чемпионку в дерзкую красотку.