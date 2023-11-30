«Как вам лук?» Выбираем лучший образ Загитовой на Гран-при России!

Пока наши фигуристы упорно сражались за медали на Гран-при России, Алина Загитова регулярно поддерживала их и снимала влоги для Первого канала. Каждый раз олимпийская чемпионка появлялась перед камерой в новом модном образе, чем очень радовала многочисленных фанатов.

Загитова подходила к сборам для съёмок со всей ответственностью — продумывала каждую мелочь. Было очень приятно наблюдать, как она перевоплощается то в озорную хулиганку, то в дерзкую красавицу, то в деловую леди, не боясь никаких экспериментов. Чего только стоят её белые ресницы на последнем этапе в Москве! Такой Алину мы точно никогда прежде не видели.

Давайте же вспомним все образы спортсменки на серии Гран-при и выберем из них самый-самый-самый. Внизу 15 вариантов, голосуйте!

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