Ученица Тутберидзе идёт последней в финале Гран-при! Но она ещё может взять золото

Королева Марго может ошибаться? Во время финала Гран-при России среди юниоров Маргарита Базылюк из группы Этери Тутберидзе из-за одной грубой ошибки оказалась на промежуточном последнем месте. Казалось, что эта юная девушка вообще не умеет ошибаться, а если и допускает неточности, то минимальные, не влияющие на итоговый результат.

К соревнованиям в Сочи Базылюк подходила в статусе безоговорочного фаворита, но пока в лидерах совершенно другие фигуристки. Есть ли у Риты ещё шансы на победу?

В короткой программе у юниорок слишком строгие правила, чтобы рисковать: можно вырваться вперёд только в том случае, если стабильно прыгаешь каскад 3-3 с тройным акселем. Если цепляешь только двойной, то это уже не даёт никакого преимущества, а уж если падаешь с прыжка, то теряешь и каскад, ведь сольный тройной прыжок тоже закреплён в правилах.

В этом сезоне среди юниорок так рисковала только Базылюк, и риск этот всегда оправдывался. На первенстве Москвы в сентябре 2023 года она набрала всего 63 балла за короткую программу, когда на тройном акселе отметили недокрут, но каскад всё же случился. Дальше все старты прошли без сбоев – на этапах Гран-при и первенстве России «Малефисента» была безошибочной.

Маргарита Базылюк Фото: РИА Новости

В Сочи же случился внезапный сбой: Маргарита открывала соревнования и сорвала первый же элемент. Двойной аксель и тройной лутц фигуристка исполнила без помарок, но также потеряла драгоценные баллы на дорожке – лишь второй уровень вместо максимального четвёртого.

После короткой программы она идёт на последнем, 12-м месте. Лидер соревнований, София Дзепка из ЦСКА, набрала более 74 баллов. Столько же примерно набирала и Базылюк при чистом прокате с ультра-си.

Но шансов на победу Маргарита не потеряла. Она ещё может подняться с последнего места на первое благодаря чистому прокату в заключительный день соревнований. В произвольной программе у неё атомный набор ультра-си: тройной аксель, два четверных тулупа и четверной сальхов. По ходу сезона фигуристка набирала за технику в произвольной программе больше 100 баллов, а совсем недавно на Кубке Первого канала среди взрослых она обыграла всех своих соперниц, включая чемпионку России среди взрослых Аделию Петросян.

Так что у Базылюк ещё остаются шансы сделать себе подарок на прошедший день рождения. Два дня назад Рите исполнилось 13 лет.