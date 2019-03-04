Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с собой: устроим прожарку Туктика!
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила в своём «инстаграме» о запуске конкурса на лучший мем, посвящённый ей.
«Обожаю посмеяться над собой, без самоиронии никуда. Мы с ребятами из группы в ВК «Фегурка» организовали конкурс на лучший мем с Лизой Туктамышевой. Победителя выберу лично, а лучшие работы размещу потом у себя в инстаграме.
Устроим прожарку Туктика!" — написала Туктамышева в своём «инстаграме».
Напомним, исполком Федерации фигурного катания на коньках России решил включить Туктамышеву в число запасных на чемпионат мира в Сайтаме (Япония). В основной состав российской сборной вошли Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. В запас помимо 22-летней спортсменки попала Станислава Константинова.
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