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Васильев: почему я должен верить кому-то на слово, что у меня коронавирус?

Васильев: почему я должен верить кому-то на слово, что у меня коронавирус?
Фигурное катание 0

Заслуженный тренер России, олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев не верит, что у него положительный тест на коронавирус.

«Почему я должен верить кому-то на слово, что у меня положительный анализ? В поликлинике есть единая база данных, но в этой системе тоже нет никакого упоминания о моей положительной пробе. После первого теста было проведено ещё несколько исследований, все они дали отрицательный результат. Тем не менее теми бумагами, которые мне выдали, всю мою семью реально посадили под домашний арест. Нам категорически запрещено покидать квартиру», — приводит слова Васильева «RT на русском».

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан.

У олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Васильева обнаружен коронавирус
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