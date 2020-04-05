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Туктамышева показала фрагменты программы, которую создаёт в формате «реалити-шоу»

Туктамышева показала фрагменты программы, которую создаёт в формате «реалити-шоу»
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала хореографические связки для своей новой программы.

Чемпионка мира и Европы 2015 года на карантине создаёт программу вместе со своими фанатами в формате «реалити-шоу» в «Инстаграме». Помогает им в этом хореограф Юрий Смекалов, который поставил для Елизаветы короткую программу «Болеро» в триумфальном для фигуристки сезоне-2014/2015.

«Ура! Мы собрали большую часть номера и уже скоро покажем итог. А сейчас предлагаю вам принять непосредственное участие и потанцевать вместе со мной. Разучивайте любую из предложенных связок или сразу обе, записывайте свои видео», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Премьеру новой постановки Туктамышева обещала провести 6 апреля.

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