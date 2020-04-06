Слуцкая написала 6 фактов о себе и предложила угадать ложный

Российская фигуристка Ирина Слуцкая предложила подписчикам в «Инстаграме» сыграть в игру. Она опубликовала шесть фактов о себе, уточнив при этом, что один из них — ложь, и попросила пользователей угадать какой.
«Вот шесть фактов обо мне и моей семье, но один из них — выдумка! Угадаете какой?
1️. Я родилась в год козы по восточному календарю.
2️. Артём ласково называет Киру мышкой-полёвкой, потому что она маленькая и хорошенькая.
3️. Очень люблю Израиль и часто там бываю у родственников.
4️. Я сидела на всех трёх шпагатах.
5️. Если бы не фигурное катание, я бы стала хирургом.
6️. Моя первая машина — «Лада-2108», — написала Слуцкая, прикрепив текст к фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкой.
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