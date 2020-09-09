Ягудин: Загитова никому ничего не должна! Спорт рано или поздно всё равно бы закончился

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.

«Мне всё равно, катается она или нет – это жизнь Алины, и она делает то, что хочет. Конечно, я хочу, чтобы наш совместный проект «Ледниковый период» развивался, а её остальная жизнь – это её же личное дело.



Да, её фанаты недовольны, что она снимается с турниров, занимается, как они говорят, шоу-бизнесом. Но она им ничего не должна! Она в спорте сделала больше, чем люди делают к 30-летнему возрасту! Она героиня! Клёво, что она пробует в жизни что-то новое. Спорт для неё рано или поздно всё равно бы закончился. Она понимает, что надо развиваться», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.