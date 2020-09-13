Евгению Медведеву на контрольных прокатах сборной России тревожит травма спины

Качественному выступлению двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России помешала травма спины. Об этом в своей колонке на «RT на русском» сообщила журналист Елена Вайцеховская. Также она отметила невыразительные наряды у самой Евгении и других фигуристок.



«Евгении Медведевой мешала не вовремя обострившаяся травма спины, из-за чего заметно пострадало качество всех вращений, а кроме того, её очень мощную по замыслу программу «Маскарад» сильно обесцветило чёрное тренировочное трико: костюм к началу прокатов оказался просто не готов.



История, как говорится, банальная (в начале сезона фигуристы сталкиваются с подобным сплошь и рядом), но в «Мегаспорте» в присутствии достаточно большого числа зрителей непритязательность девичьих нарядов резала глаз. При очень высоком качестве самих прокатов удивить чем-то неожиданным — так, как сумел это сделать Коляда, — не смогла ни одна спортсменка», — заявила Вайцеховская.