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«Хочется видеть тройной аксель в исполнении Алёны». Гачинский — о Косторной

«Хочется видеть тройной аксель в исполнении Алёны». Гачинский — о Косторной
Фигурное катание / Гран-при 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года, ныне тренер по фигурному катанию Артур Гачинский поделился мнением о выступлении Алёны Косторной.

«Не могу сказать, что восхитился Алёной. Видно, что девочка становится девушкой, ей всё равно надо справляться с физиологическими проблемами. Мне кажется, у неё этот период потихоньку наступает, и в каких-то моментах программы было заметно, что ей сложновато и тяжеловато. А хочется видеть тройной аксель в её исполнении», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Напомним, на этапе Кубка России в Казани Косторная заняла второе место, уступив Александре Трусовой. Отставание от Александры составило 22 балла.

Московский этап Гран-при пройдёт с 20 по 22 ноября.

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