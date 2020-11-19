«Хочется видеть тройной аксель в исполнении Алёны». Гачинский — о Косторной

Бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года, ныне тренер по фигурному катанию Артур Гачинский поделился мнением о выступлении Алёны Косторной.



«Не могу сказать, что восхитился Алёной. Видно, что девочка становится девушкой, ей всё равно надо справляться с физиологическими проблемами. Мне кажется, у неё этот период потихоньку наступает, и в каких-то моментах программы было заметно, что ей сложновато и тяжеловато. А хочется видеть тройной аксель в её исполнении», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».



Напомним, на этапе Кубка России в Казани Косторная заняла второе место, уступив Александре Трусовой. Отставание от Александры составило 22 балла.



Московский этап Гран-при пройдёт с 20 по 22 ноября.