Ковтун — об акселе Трусовой: у девочек часто проблемы с акселем, просто какое-то проклятье

Призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун рассказал, почему у Александры Трусовой не получается тройной аксель на соревнованиях.

«Она его уже выучила и может стабильно исполнять на тренировках, но на соревнованиях прыжок пока не идёт. Может, адреналин где-то чуть подкашивает. Там же буквально маленькая осечка — не то движение ногой, рукой — и элемента нет. Думаю, дело времени. Надо продолжать над ним работать. Девочка прыгает все четверные! Тройной аксель должен ей легко в будущем даться.

У девочек часто проблемы с акселем. Не знаю, с чем связано, просто какое-то проклятье. Для мальчиков — обычный элемент, который легко можно во второй половине программы прыгнуть. У девочек — всё, на аксель идут через весь лёд, невероятный накал страстей. Хотя при этом делают легко тот же четверной лутц — сложнейший элемент, который я, например, не исполнял. Никто точно не скажет причину ошибок, это всегда индивидуально», — приводит слова Ковтуна сайт «Матч ТВ».