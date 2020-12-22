«Просто рыдала посередине сцены». Екатерина Боброва — о положительном тесте на мельдоний

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, как отреагировала на положительный результат допинг-теста.

Напомним, Боброва и её партнёр Дмитрий Соловьёв пропустили после Олимпиады в Сочи три чемпионата мира: два из-за травм у партнёра, третий — из-за временного отстранения от соревнований из-за положительной пробы на мельдоний у Бобровой. Позднее отстранение было снято, а допинговое нарушение аннулировано.

«Когда мне сказали, было два варианта: либо что-то напутали, либо мне кто-то его подмешал. Давайте искать виноватого, потому что я из-за этого свою карьеру не собираюсь заканчивать. И когда всё это начали выяснять, уже было понятно, что мы пропускаем чемпионат мира, а это для нас с Димой просто катастрофа была…

Где-то мы там с девочками были, и заиграла песня I'm never gonna dance again — и всё, меня тут просто прорубило, потому что слова просто про меня, и я действительно понимаю, что из-за этой ситуации я никогда не буду больше танцевать… Просто рыдала посередине сцены, меня девочки успокаивали, и чуть ли не охранник подходил и спрашивал, всё ли у нас в порядке, потому что вот так на меня это повлияло», — рассказала Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова.