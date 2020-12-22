«Просто рыдала посередине сцены». Екатерина Боброва — о положительном тесте на мельдоний

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, как отреагировала на положительный результат допинг-теста.
Напомним, Боброва и её партнёр Дмитрий Соловьёв пропустили после Олимпиады в Сочи три чемпионата мира: два из-за травм у партнёра, третий — из-за временного отстранения от соревнований из-за положительной пробы на мельдоний у Бобровой. Позднее отстранение было снято, а допинговое нарушение аннулировано.
«Когда мне сказали, было два варианта: либо что-то напутали, либо мне кто-то его подмешал. Давайте искать виноватого, потому что я из-за этого свою карьеру не собираюсь заканчивать. И когда всё это начали выяснять, уже было понятно, что мы пропускаем чемпионат мира, а это для нас с Димой просто катастрофа была…
Где-то мы там с девочками были, и заиграла песня I'm never gonna dance again — и всё, меня тут просто прорубило, потому что слова просто про меня, и я действительно понимаю, что из-за этой ситуации я никогда не буду больше танцевать… Просто рыдала посередине сцены, меня девочки успокаивали, и чуть ли не охранник подходил и спрашивал, всё ли у нас в порядке, потому что вот так на меня это повлияло», — рассказала Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
- 22 декабря 2020
-
11:38
-
11:35
-
11:26
-
11:18
-
11:17
-
11:11
-
10:14
-
09:30
-
09:26
-
00:42
- 21 декабря 2020
-
23:51
-
23:14
-
22:53
-
22:27
-
20:45
-
20:15
-
19:31
-
19:07
-
18:25
-
16:20
-
15:18
-
12:25
-
12:01
-
11:33
-
11:21
-
09:46
-
00:15
- 20 декабря 2020
-
22:31
-
22:18
-
21:42
-
20:57
-
19:55
-
19:22
-
18:07
-
11:23