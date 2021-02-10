Екатерина Боброва: без мужа не справилась бы с ребёнком! Причём Саша у нас идеальный

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый её сыну Саше, который родился в апреле 2019 года. Муж Бобровой и отец ребёнка — бывший фигурист Андрей Депутат.

«Я уже много раз говорила, что без мужа, одна, не справилась бы с ребёнком! Причём Саша у нас идеальный ребёнок, судя по рассказам подруг с детьми.

Мы придерживаемся позиции, что воспитание ребёнка — это как общая радость, так и общая ответственность! Когда сын был совсем маленьким, муж мне во всём помогал. И по сей день мы стараемся всё делать по очереди: Андрей встаёт с Сашей по утрам, а у меня есть возможность поспать. Но потом я беру на себя ночные подъёмы два-три раза, чтобы дать попить Саше или поменять подгузник. Купаемся по очереди. Гулять стараемся вместе. Кушает Саша уже сам.

Конечно, когда мне или Андрею приходится выезжать на работу совсем рано или мы возвращаемся поздно, то кто-то один берёт на себя все обязанности. Но главное, что мы помогаем друг другу, и я считаю, что это очень важно. Важно сохранять баланс», — написала она в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Бобровой.