Москвина объяснила, почему Бойкова и Козловский сменили музыку к короткой программе

Тамара Москвина, тренер чемпионов Европы в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, объяснила, почему перед чемпионатом мира они решили поменять музыку к короткой программе.

«Саша с Димой поменяли музыку к короткой программе. Теперь это вальс из японского мультфильма «Ходячий замок». Мы с Артуром Минчуком и ребятами пошли на это только потому, что музыкальное сопровождение из фильма «Звезда пленительного счастья» имело трагический оттенок, основанный на том, что это была музыка к фильму о декабристах. Характер музыки предполагал страдания, и это делало программу напряжённой, жёсткой. Мы решили попробовать другой вариант для того, чтобы придать лёгкость, оптимизм, так как мы все довольны, что наконец состоится чемпионат мира.

Расстановка элементов, всё то, как программа была задумана, останется без изменений. Эту программу талантливо поставил Александр Жулин — замечательный постановщик и тренер. Новый вариант музыки предложил Николай Морозов. Мы поменяли только музыку, а почему, я объяснила», — приводит слова Москвиной пресс-служба ФФККР.