Канадский фигурист Москович объяснил провал Трусовой в короткой программе

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович объяснил провал российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).

«Щербакова показала потрясающий прокат. Анна захватила лидерство после короткой программы, и, на мой взгляд, она смотрится великолепно. Особенно с учётом того, что Трусова совершила ошибку, резко снизив свои шансы на успех. Щербакова мне больше всего понравилась в короткой программе. Она откатала очень чисто, уверенно. На мой взгляд, Анна прибавляет в катании, во внимании к деталям, она движется плавно, мягко. Она прыгает так, будто не прилагает никаких усилий. Для меня это выступление вечера.

Очень интересная ситуация для Трусовой. Это ведь её первый чемпионат мира. Подумать только! Она же такие результаты показывала в прошлом. В короткой программе девушкам запрещено делать четверные прыжки, тогда как в произвольной программе Трусова делает кучу четверных. Это ограничение может дополнительно бить по нервам спортсменок. Настрой на короткую программу должен быть совсем другим, это как переключиться с пятой передачи на четвёртую. Да, Щербакова с этим уверенно справилась, но я понимаю, что это может быть проблемой для юных девушек, у которых нет международного опыта. Огромное давление, смена тренера, множество перемен. Лёд скользкий, и всякое случается», — сказал Москович в интервью CBC.

Трусова не стала прыгать тройной аксель, а также неудачно приземлила тройной лутц и не смогла завершить каскад. В итоге Александра только 12-я после короткой программы.