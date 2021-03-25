Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Прямая трансляция 25 марта

Сегодня, 25 марта, в Стокгольме продолжится чемпионат мира по фигурному катанию. В 13:30 мск начнётся короткая программа у мужчин.

Прямая трансляция чемпионата мира по фигурному катанию на сайте Первого канала.

Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко покажут свои короткие программы на чемпионате мира в третьей разминке. Дебютант соревнований 17-летний Семененко выйдет на лёд 12-м в 15:26 по московскому времени. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года Коляда получил 14-й стартовый номер и начнёт соревнования в 15:39. Отсутствие Коляды в группе сильнейших связано с тем, что фигурист пропускал сезон-2019/2020 из-за операции и последующей реабилитации.

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