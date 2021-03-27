Сборная России обеспечила три квоты в соревнованиях мужчин-фигуристов на Олимпийских играх

Сборная России обеспечила три квоты в соревнованиях мужчин на предстоящих Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 27 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) мужчины-одиночники разыгрывают медали. Михаил Коляда занимает в настоящее время четвёртое место, Евгений Семененко — седьмое.



Напомним, вчера, 26 марта, медали были разыграны в женском одиночном катании. Чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова, серебряным призёром Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.



«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и обо всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!