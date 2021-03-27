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Сборная России обеспечила три квоты в соревнованиях мужчин-фигуристов на Олимпийских играх

Сборная России обеспечила три квоты в соревнованиях мужчин-фигуристов на Олимпийских играх
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Сборная России обеспечила три квоты в соревнованиях мужчин на предстоящих Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 27 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) мужчины-одиночники разыгрывают медали. Михаил Коляда занимает в настоящее время четвёртое место, Евгений Семененко — седьмое.

Напомним, вчера, 26 марта, медали были разыграны в женском одиночном катании. Чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова, серебряным призёром Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.

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