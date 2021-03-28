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Бэйтс: Мэдисон радовалась прокату, а моя реакция: «Детка, я был не так хорош, как ты»

Бэйтс: Мэдисон радовалась прокату, а моя реакция: «Детка, я был не так хорош, как ты»
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Американский фигурист Эван Бэйтс, выступающий в паре с Мэдисон Чок, прокомментировал четвёртое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира.

Победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебряными призёрами стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, а третье место заняли канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.

«Мэди выглядела такой счастливой, когда мы откатались. Она посмотрела на меня, а моя реакция: «Детка, я был не так хорош, как ты». За несколько секунд я совершил несколько технических ошибок, которые, очевидно, дорого нам обошлись. Честно говоря, меня это сильно разочаровало. Но за это мы и любим спорт. Если бы золото гарантировали просто за присутствие, то всё было бы легко и весело. Но думаю, что настоящее удовольствие получаешь тогда, когда очень много работаешь, получаешь жестокие удары, а затем возвращаешься более сильным. Мы уже пережили много подобных моментов, и я думаю, что этот принёс нам наибольшее разочарование. Но в следующем сезоне мы обязательно вернёмся более сильными, и у нас будут те же цели», — сказал Бэйтс после выступления.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 221,17.
2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 214,71.
3. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 214,35…
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 208,77…
10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 188,45.

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