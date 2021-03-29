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Шахрай — о шансах Мишиной и Галлямова: на ОИ в Пекине наверняка будет домашнее судейство

Шахрай — о шансах Мишиной и Галлямова: на ОИ в Пекине наверняка будет домашнее судейство
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Чемпион мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпиады 1980 года Сергей Шахрай, комментируя победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании на чемпионате мира в Стокгольме, предположил, что на Олимпиаде 2022 года в Пекине им будет сложнее повторить свой успех, так как судьи будут более благосклонны к местным спортсменам. Второе место на чемпионате мира заняли представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун.

«Это говорит о высоком уровне судейства, они выставили объективные оценки, не поддались магии титулов. Произвольная программа Мишиной/Галлямова была сильнее, чем у китайцев. Но в Пекине-2022 наверняка будет домашнее судейство. Чтобы выиграть там, надо выступить на две головы выше», — цитируют Шахрая «Известия».

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