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Медведева рассказала, что иностранные фигуристы считают отстранение россиян несправедливым

Медведева рассказала, что иностранные фигуристы считают отстранение россиян несправедливым
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась, что ждёт возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Мне интересно, чтобы наши фигуристы вернулись на мировую арену. Федерация и Первый канал делают всё, чтобы сохранить зрительский интерес, но если мы не вернёмся на международные старты, то сохранить популярность фигурного катания будет крайне тяжело. В целом федерация создала ряд прикольных новых форматов, особенно чемпионат по прыжкам.

Но в любом случае я очень жду возвращения наших ребят на чемпионаты мира и Европы. Более того, я вам скажу, что общалась со многими действующими фигуристами из других стран, и они понимают, что наши спортсмены никому ничего плохого не сделали, и признают, что это несправедливо, но мнение публично никто не может высказать из-за политики», — приводит слова Медведевой «Большой спорт».

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, а также двукратный призёр Олимпийских игр. Фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года.

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