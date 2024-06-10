Медведева рассказала, что иностранные фигуристы считают отстранение россиян несправедливым

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась, что ждёт возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Мне интересно, чтобы наши фигуристы вернулись на мировую арену. Федерация и Первый канал делают всё, чтобы сохранить зрительский интерес, но если мы не вернёмся на международные старты, то сохранить популярность фигурного катания будет крайне тяжело. В целом федерация создала ряд прикольных новых форматов, особенно чемпионат по прыжкам.

Но в любом случае я очень жду возвращения наших ребят на чемпионаты мира и Европы. Более того, я вам скажу, что общалась со многими действующими фигуристами из других стран, и они понимают, что наши спортсмены никому ничего плохого не сделали, и признают, что это несправедливо, но мнение публично никто не может высказать из-за политики», — приводит слова Медведевой «Большой спорт».

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, а также двукратный призёр Олимпийских игр. Фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года.