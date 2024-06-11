«Доходы падают в том числе из-за нашего отстранения». Тарасова — о финансовых убытках ISU

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что отстранение российских спортсменов повлияло на убытки Международного союза конькобежцев (ISU).

«Их доходы падают в том числе и в связи с нашим отстранением», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее глава ISU Чэ Ёл Ким заявил на конгрессе организации в Лас-Вегасе, что финансовые потери за 2023 год составили более $ 9,5 млн. В 2022 году убыток составил чуть более $ 20 млн.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию в сообществе фигурного катания. Первую апелляцию на него подала команда Канады, которая осталась на четвёртом месте, вторую — Олимпийский комитет России, третью — ФФККР, четвёртую — российские фигуристы, участвовавшие в командном турнире.