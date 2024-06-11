Некоторые европейские страны выступили за упрощение правил в фигурном катании

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) ряд европейских федераций фигурного катания поддержали изменения правил в парном и одиночном катании.

«За последние несколько лет техническая сторона фигурного катания развивалась очень быстрыми темпами. Пришло время позаботиться об артистических и творческих аспектах этого вида спорта. Чтобы это стало возможным, важно дать фигуристам время для сочетания элементов с хореографией, а также дать фигуристам возможность проявить творческий подход и новаторство. Главная цель — развлечь аудиторию, и мы считаем, что предлагаемые изменения предоставят больше возможностей для этого, Норвегия поддержит предложения», — приводит слова делегата Ассоциации конькобежцев Норвегии ТАСС.

«Мы считаем, что это развивает наш вид спорта в правильном направлении. Это открывает возможности для более креативных и развлекательных программ», — приводит слова делегата шведской федерации фигурного катания ТАСС.

«Мы также хотели бы поприветствовать это предложение технического комитета, потому что оно даёт больше свободы фигуристам и, надеюсь, внесёт больше разнообразия в нашу программу. Поэтому я также согласен с идеей рассмотреть весь пакет изменений только в одном направлении — предоставить фигуристам больше свободы в программах», — приводит слова делегата Федерации ледового спорта Италии ТАСС.

Конгресс рассмотрит предложения в произвольной программе в одиночном катании относительно сокращения количества обязательных прыжков с семи до шести, разрешения повторения одного прыжка трижды, сокращения количества каскадов и комбинаций с трёх до двух и замены одного вращения на хореографическое вращение. В парном катании предлагается сократить количество поддержек с уровнями с трёх до двух, убрать сольный прыжок.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) проходит с 10 по 14 июня с Лас-Вегасе.