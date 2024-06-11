Тарасова — о заседании CAS по медалям ОИ-2022: ни во что не верю и ничего не жду

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что ничего не ждёт от заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по медалям Олимпиады-2022.

«Я ни во что не верю и ничего не жду от CAS. Они что хотят, то и делают. CAS вообще уже всё сделали. Вы всё чего-то ждёте от них, а они уже всё сделали», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию в сообществе фигурного катания. Первую апелляцию на него подала команда Канады, которая осталась на четвёртом месте, вторую — Олимпийский комитет России, третью — ФФККР, четвёртую — российские фигуристы, участвовавшие в командном турнире.