Тарасова заявила, что не планирует играть в компьютерную игру от ISU

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что создание игры про фигурное катание — это хорошая идея, но играть она сама не планирует.

«Идея хорошая. Но я не могу сказать, насколько популярной она будет, я не геймер и ничего не знаю про компьютерные игры. Кто играет, тот и будет играть, у них и спросим», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) проявил заинтересованность в создании компьютерной игры про фигурное катание, которая должна привлечь в этот вид спорта более молодую аудиторию и создать онлайн-сообщества по интересам. Об этом стало известно в ходе первого дня конгресса организации, который проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе (США).