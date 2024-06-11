Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новости спорта 11 июня: Зенит трансферы Латышонок, Суперкубок России по футболу, Евро-2024, Урал тренер, КХЛ сезон календарь

«Зенит» нашёл вратаря за 10 миллионов, в «Урале» определились с тренером. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Балтики» Латышонок в шаге от перехода в «Зенит», «Урал» будет тренировать Евгений Аверьянов, Блинкова и Шнайдер проиграли на старте турнира в Нидерландах, а Карлос Сайнс, вероятно, скоро будет представлять «Уильямс». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 11 июня.

Футбол

Материалы по теме
Как хорошо вы готовы к Евро-2024? Тест на знание турнира
Как хорошо вы готовы к Евро-2024? Тест на знание турнира

Хоккей

Материалы по теме
Рекордный сезон в истории КХЛ! Каким будет новый чемпионат и что о нём уже известно?
Рекордный сезон в истории КХЛ! Каким будет новый чемпионат и что о нём уже известно?

Теннис

Материалы по теме
Сафиуллин в Штутгарте уступил финалисту Уимблдона. Роман проиграл уже шестой матч подряд
Сафиуллин в Штутгарте уступил финалисту Уимблдона. Роман проиграл уже шестой матч подряд

Бокс/ММА

Материалы по теме
«У Павловича нет умной ударки». Волков — фаворит в битве топовых россиян?
«У Павловича нет умной ударки». Волков — фаворит в битве топовых россиян?

Баскетбол

Материалы по теме
«Мы хотим сохранить чемпионский состав». ЦСКА продлил Уэйра и намерен построить династию
«Мы хотим сохранить чемпионский состав». ЦСКА продлил Уэйра и намерен построить династию

Авто

Материалы по теме
Хэмилтон и Перес — в шестёрке худших, Норрис — лучше всех. Оценки за Гран-при Канады
Хэмилтон и Перес — в шестёрке худших, Норрис — лучше всех. Оценки за Гран-при Канады

Волейбол

Материалы по теме
В женском волейболе завершается отбор на Олимпиаду-2024. Остался последний шанс!
В женском волейболе завершается отбор на Олимпиаду-2024. Остался последний шанс!

Фигурное катание

Другие (Олимпиада)

Материалы по теме
«Девочки российского происхождения будут». Винер — об Олимпиаде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android