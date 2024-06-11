«Зенит» нашёл вратаря за 10 миллионов, в «Урале» определились с тренером. Главное к вечеру

Вратарь «Балтики» Латышонок в шаге от перехода в «Зенит», «Урал» будет тренировать Евгений Аверьянов, Блинкова и Шнайдер проиграли на старте турнира в Нидерландах, а Карлос Сайнс, вероятно, скоро будет представлять «Уильямс». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 11 июня.

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Анна Блинкова потерпела разгромное поражение от Бектас на старте турнира в Нидерландах

Диана Шнайдер проиграла китаянке Юань Юэ в первом круге турнира в Нидерландах

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