«Зенит» нашёл вратаря за 10 миллионов, в «Урале» определились с тренером. Главное к вечеру
Вратарь «Балтики» Латышонок в шаге от перехода в «Зенит», «Урал» будет тренировать Евгений Аверьянов, Блинкова и Шнайдер проиграли на старте турнира в Нидерландах, а Карлос Сайнс, вероятно, скоро будет представлять «Уильямс». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 11 июня.
Футбол
- «Урал» объявил о назначении нового главного тренера
- Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» за Суперкубок России пройдёт в Волгограде
- Латышонок переходит в «Зенит» за 10 млн рублей — источник
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