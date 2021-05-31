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«Эмоции зашкаливают!» Саша Плющенко показал яркие фото с соревнований

«Эмоции зашкаливают!» Саша Плющенко показал яркие фото с соревнований
Александр Насонов
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Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» подборку фотографий. На снимках можно посмотреть, как Плющенко-младший эмоционально катает программу.

«Выбираем лучшее и самое эмоциональное фото с моих крайних стартов! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8? Эмоции зашкаливают!» — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Восьмая — это отдельная история: папа — сын! Всегда атмосфера».
«Сашуля, ты артист, и все фото прекрасны, и ты везде эмоционален! Выбираю 4».
«Первое огонь».
«Саша! Ты просто восхитителен!»
«Выбрать невозможно! Все!»

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