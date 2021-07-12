Елизавета Туктамышева показала, как отдыхает на даче Алексея Мишина. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» подборку фотографий, на которых можно посмотреть, как она отдыхает на даче своего тренера Алексея Мишина.

«Люблю дачу. Тут всегда так спокойно. В городе редко ловишь такое состояние с его темпом и суетой… А у вас какое любимое место для отдыха?» — подписала она фотографии.

«Это дача Алексея Николаевича, судя по козочке?» — спросил один из подписчиков в комментариях.

«Да», — ответила спортсменка.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.