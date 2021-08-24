Максим Ковтун объявил о помолвке с гимнасткой Евгенией Левановой
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Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании Максим Ковтун в своём «инстаграме» сообщил о помолвке с пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгенией Левановой.
Публикация доступна в «инстаграме» Максима Ковтуна.
Максим Ковтун также является двукратным серебряным призёром командного чемпионата мира, бронзовым призёром европейского чемпионата 2016 года и победителем финала Гран-при среди юниоров сезона 2012—2013 годов. Спортсмен завершил карьеру в 2019-м. Максим тренировался под руководством Инны Гончаренко, Николая Морозова и Татьяны Тарасовой.
20-летняя Леванова является заслуженным мастером спорта России и мастером спорта России международного класса.
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