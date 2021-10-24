Американец Чжоу одержал победу на первом этапе Гран-при в США, лучший из россиян – 10-й

В Парадайсе (США) на стадионе «Орлеанс Арена» завершились соревнования у мужчин на первом этапе серии Гран-при в США. Уверенную победу в них одержал представитель США Винсент Чжоу, в сумме набравший 295,56 балла. Вторым стал японец Сёма Уно с результатом 270,68 балла, третьим – трёхкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен (269,37), который после короткой программы занимал четвёртую позицию.

Лучший из россиян Артур Даниелян занял итоговую десятую позицию (214,93).

Этап Гран-при США. Мужчины. Произвольная программа.

1. Винсент Чжоу (США) – 198,13 балла.

2. Нэйтан Чен (США) – 186,48.

3.Сёма Уно (Япония) – 181,61.

8.Артур Даниелян (Россия) – 146,19.

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