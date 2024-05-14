Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Овсянкина прокомментировала смену спортивного гражданства на французское

Фигуристка Овсянкина прокомментировала смену спортивного гражданства на французское
Аудио-версия:
Комментарии

16-летняя российская фигуристка Алиса Овсянкина прокомментировала решение сменить спортивное гражданство на французское.

«Я буду представлять сборную Франции со следующего сезона со своим партнёром Максимилианом Райе. На данный момент у меня есть все необходимые документы для этого. Всё отлично. Я счастлива работать в этом коллективе. У нас полное взаимопонимание как с тренерским штабом, так и внутри группы», — приводит слова Овсянкиной «РИА Новости Спорт».

До 2022 года Овсянкина выступала в дуэте с Матвеем Самохиным. Они становились серебряными призёрами этапа юниорского Гран-при России и пятыми на первенстве России среди юниоров — 2022. В июле 2023 года Овсянкина встала в пару с Райе и стала тренироваться в Лионе под руководством де ла Асунсьона, Эми Хираи, Оливье Шонфельдера и Мюриель Буше-Зазуи.

Материалы по теме
Релакс на пляже, вонючий фрукт вместо торта. Романтичные каникулы Медведевой с бойфрендом
Релакс на пляже, вонючий фрукт вместо торта. Романтичные каникулы Медведевой с бойфрендом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android