Фигуристка Овсянкина прокомментировала смену спортивного гражданства на французское

16-летняя российская фигуристка Алиса Овсянкина прокомментировала решение сменить спортивное гражданство на французское.

«Я буду представлять сборную Франции со следующего сезона со своим партнёром Максимилианом Райе. На данный момент у меня есть все необходимые документы для этого. Всё отлично. Я счастлива работать в этом коллективе. У нас полное взаимопонимание как с тренерским штабом, так и внутри группы», — приводит слова Овсянкиной «РИА Новости Спорт».

До 2022 года Овсянкина выступала в дуэте с Матвеем Самохиным. Они становились серебряными призёрами этапа юниорского Гран-при России и пятыми на первенстве России среди юниоров — 2022. В июле 2023 года Овсянкина встала в пару с Райе и стала тренироваться в Лионе под руководством де ла Асунсьона, Эми Хираи, Оливье Шонфельдера и Мюриель Буше-Зазуи.