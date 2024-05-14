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Авербух рассказал об отношениях старшего сына Мартина с Елизаветой Арзамасовой

Авербух рассказал об отношениях старшего сына Мартина с Елизаветой Арзамасовой
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Известный хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал об отношениях его жены, актрисы Елизаветы Арзамасовой и взрослого сына Мартина от брака с Ириной Лобачёвой.

«Я очень рад, что с Мартином у неё замечательные отношения. Он с большим уважением относится к Лизе. Они, конечно, не сверстники: Мартину — 20 лет, Лизе — 29. Есть разница, но они в очень хороших отношениях, никто не пытается на кого-то давить. Они как товарищи. Это очень здорово. Какие-то вещи Мартин даже боится мне сказать и звонит Лизе, и они вместе решают, как это отцу подадут. Ему легче в чём-то признаться Лизе, так как они на одной волне, чем мне» — сказал Авербух в беседе с Евгенией Медведевой в YouTube-шоу «Бес комментариев».

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