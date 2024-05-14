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Фигурист Ежлов: футболом занимался 7 лет, за «Локомотив» играл. Хочу попасть в Медиалигу

Фигурист Ежлов: футболом занимался 7 лет, за «Локомотив» играл. Хочу попасть в Медиалигу
Софья Шевченко и Андрей Ежлов
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Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в дуэте с Софьей Шевченко, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказал о желании выступить в футбольной Медиалиге.

Андрей: У меня есть пара увлечений: футбол и теннис. Футболом я занимался семь лет, за «Локомотив» играл, отчасти этот вид спорта в моей жизни продолжает присутствовать. Я хочу попасть в Медиалигу. Хочу играть, навыки остались, ничего не растерял. Продолжаю их поддерживать.

Ещё мне нравится математика. После спортивного института думаю поступить в магистратуру и развиваться в экономической сфере, потому что у меня достаточно хорошие знания в математике. Моя мама закончила Высшую школу экономики, она мне эти знания передала. Сейчас я стараюсь их поддерживать, какие-нибудь олимпиадные задачки решать.

Ранее танцевальный дуэт рассказал о том, как проходит их совместная работа.

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