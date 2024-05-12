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Алёна Косторная показала, как проходят её онлайн-уроки

Алёна Косторная показала, как проходят её онлайн-уроки
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Российская фигуристка Алёна Косторная показала, как делает поперечный и вертикальный шпагат во время онлайн-уроков. Соответствующее фото спортсменка выложила в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Косторной

«Ничего необычного. Просто онлайн-урок», — подписала Косторная публикацию.

Напомним, фигуристка завершила сольную карьеру в начале 2023 года и перешла в парное катание. Пиком карьеры Косторной стал чемпионат Европы — 2020 в Граце, который она выиграла. Не сумев пробиться на Олимпиаду в Пекине, молодая фигуристка приняла решение больше не выступать одна, встав в пару с Георгием Куницей, который также является её мужем.

В сезоне-2023/2024 Косторная и её партнёр не выступали из-за стрессового перелома стопы Алёны. О том, можно ли будет увидеть их в следующем сезоне, спортивная пара ничего не говорила.

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