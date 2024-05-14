Вайцеховская прокомментировала участие Валиевой в будущих шоу Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась об участии российской фигуристки Камилы Валиевой в будущих ледовых шоу Олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

«В потоке новостей, что Камилу Валиеву планирует максимально занять в своих ледовых шоу Татьяна Навка, главным мне представляется то, что Камила снова будет кататься. Неважно, что не в соревнованиях: большое количество шоу — прекрасная возможность вернуть спортивную форму, причём до такого уровня, до какого захочет сама фигуристка.

Может ли что-либо в задуманных планах стать поводом для пересмотра срока дисквалификации в сторону её увеличения? При желании — безусловно, да. Как показывает практика последних лет, для этого годится любая зацепка вплоть до анонимного доноса — даже если весь срок дисквалификации Камила проведёт в полной изоляции от мира. Но парадокс в том, что сама она никак не может на это влиять. И самое бессмысленное в сложившейся ситуации — подстраиваться под мифические требования и подчинять свою жизнь тому, что никак от тебя не зависит.

Сейчас же у Валиевой имеется очень даже неплохая перспектива. Захочет она вернуться в спорт после окончания отстранения — физическая форма вполне позволит это сделать. И даже если обстоятельства окажутся против камбэка, не останется ощущения, что кто-то другой, а не ты сама распоряжалась своей жизнью», — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 14 мая, стало известно, что Камила Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которые пройдут летом в Сочи.

Примечательно, что для Валиевой эти шоу станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в рамках подобных перформансов Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.