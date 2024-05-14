«Я не хочу оправдываться». Авербух — о победе своей супруги в «Ледниковом периоде»

Известный хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, почему его жена, актриса Елизавета Арзамасова в паре с Никитой Кацалаповым, а не лидировавшие изначально Марат Башаров и Оксана Домнина, одержали победу «Ледниковом периоде»-2022.

«Это был очень удивительный, уникальный проект, и, конечно, лидировали Марат Башаров с Оксаной Домниной. Но изначально мы были абсолютно убеждены, что это пара будет бороться где-то за десятое место. Маркуша уже так поправился, тяжело ему. Верхняя поддержка для него — целый подвиг. Хотя он замечательно катается, но было ощущение, что они такие хорошие, милые, но никак не в топах.

Прошёл первый эпизод, второй, третий. Они всё получают, и получают. Сначала думали, что как бы на разогрев. Но дальше у Оксаны с Маратом возникла… не какая-то пресловутая химия, которая тоже, бывает, возникает в парах, когда даже начинают приписывать роман. У них не было этой истории. Но у них была реально театральная история. Ты реально прекращал смотреть на фигурные элементы. И мы до сих пор тут всё выясняем, потому что я считаю, что лучший номер… Я просил их всё-таки в финальной программе катать, на мой взгляд, лучший номер, который им удался. Это номер по фильму о подводной лодке, в котором снимался Марат. То, что он делал на льду, было фантастически. Причём они не очень хорошо-то его прокатали на соревнованиях. Поэтому я предложил сделать его совершенным, каким я его видел на репетициях. Оксана была как волна в этом фантастическом платье.

Финальная программа была посвящена лучшим номерам. Думали, все, наверняка, возьмут «страдашки», а мы сейчас сделаем весёлый номер, и всё будет хорошо. И мне кажется, что, хотя всё к этому шло, Марат заканчивал с Оксаной последними, что-то там прям сразу пошло не так в этом номере. То ли какое-то восприятие было, не могу понять… Но действительно случилось несколько грубых ошибок. Хотя до этого всем участникам ставили 6.0. Всем. Потому что это финальная программа, Новый год, всё хорошо, и я был абсолютно уверен, сто процентов, если бы ребята не совершили этих видимых ошибок, они бы тоже получили все 6.0., и не было бы этого вопроса. Они совершили две ошибки. Судьи вспомнили, что они судьи, и начали судить.

Я думаю, всё равно никто до конца не поверит, но я никогда не лезу в жюри. Я прихожу в комнату жюри, я рассказываю, что будет за программа. Просто единственное, в чём ты мне точно поверишь, так как знаешь: если Татьяну Анатольевну что-то попросить, то она обязательно сделает по-другому. Её просить невозможно. Это человек, который всё равно сделает так, как она чувствует, как она понимает. Для неё нет авторитета. Поэтому, если бы я даже хотел чего-то, то я понимаю, что это будет только во вред. Она просто ещё пристальнее будет смотреть, почему он там за неё топит или за него. Вот кто формирует мнение жюри, так это, конечно, Татьяна Анатольевна. Часто люди попадают под её обаяние, безусловно. Часто люди приходят на один эпизод и не знают, что у нас тут оценивается.

Опять же: я не хочу оправдываться. Как ты правильно сказала, Лиза с Никитой, как и вы потом с Федей (актёр Фёдор Федотов, с которым Медведева выступала в «Ледниковом периоде»-2022 — примечание «Чемпионата»), вышли на очень хороший уровень. Было всё очень круто. Я горжусь тремя программами, которые мне удалось сделать для Лизы и Никиты. И не потому что Лиза моя жена, а просто я считаю, что там был момент искусства. Для меня это правда очень важно, абсолютно важно», — сказал Авербух в беседе с Евгенией Медведевой в YouTube-шоу «Бес комментариев».