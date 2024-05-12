Министр спорта Татарстана: Загитова не планирует переезжать в Казань, где будет её школа

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не планирует переезжать в Казань, где в ближайшие годы должна будет открыться школа по фигурному катанию её имени. По словам Леонова, Загитова будет вовлечена в проект не на постоянной основе.

«Алина буквально на днях была в Казани, мы сформировали окончательный проект. Думаю, что в течение лета мы приступим уже к его строительной реализации. Сейчас подбираем тренерские кадры. Алина в любом случае эту работу будет курировать, но не на постоянной основе. Мы не ведем речь о её переезде, но это будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой. Алина глубоко вовлечена как минимум в стадию реализации инфраструктурного проекта, мы полностью согласовали с ней и ее командой специалистов все планировки. Это не будет, конечно, какой-то супердворец, но это будет функциональный тренировочный объект для того, чтобы там были все возможности выращивать достойных фигуристов нашей страны», — приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, в 2019 году стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.