«Это было неописуемо». Софья Шевченко — о возвращении в спорт после завершения карьеры

Российские фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной поделились эмоциями по итогам минувшего сезона. Шевченко рассказала, какие эмоции испытывала после возвращения в спорт.

— Можете выделить самые счастливые моменты сезона, которые принесли вам удовольствие?

Андрей: Кубок Первого канала. Это были очень крутые эмоции. Когда сидели на синенькой скамейке, болели за своих сокомандников… Непередаваемые ощущения.

Софья: Вернёмся в другой конец года, потому что для меня это были контрольные прокаты. Особенно ритм-танец. Это было моё возвращение в спорт. Я понимала, что к этому моменту долго шла и знала, что будет эмоционально, но не могла себе представить насколько. Первый день прокатов, начиная с выхода из раздевалки на лёд и заканчивая отзывами людей, словами поддержки и радости — это было неописуемо и дало мне достаточно сильный заряд энергии. Мы выходили на лёд и не знали, чего ожидать. Новая я, новая пара, новая команда. Старые ощущения и эмоции от выступлений уже были забыты. А если тебя не примут? А если скажут, что плохо? А если скажут, что в этом нет смысла? Было непредсказуемо, но мы были готовы к любому раскладу и знали, что в любом случае будем продолжать работать. Проверить себя, почувствовать лёд, показать программы специалистам, и ещё не с такой долей ответственности, как на соревнованиях — это было большим удовольствием.

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